18 ноября во всех регионах Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
«Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света (обновлено)
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Графики отключений
«18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры ограничения потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений», — сообщили в компании.
Причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетной атаки.
«Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — добавили в «Укрэнерго».
О графике отключений по своему адресу можно узнать на сайте и на официальных страницах вашего оператора системы распределения.
«Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно», — попросили в компании.
Обновлено
По состоянию на 08:45 в ряде областей Украины отменили графики отключения света.
В частности, графики не будут основываться в следующих областях:
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Закарпатской,
- Ровенской.
Массированная атака по Украине
Российские войска 17 ноября совершили массированную атаку на Украину, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры, в том числе на генерацию и передачу электроэнергии.
Среди пострадавших регионов — Киев, Николаев, Львов, Одесса и Днепропетровская область. Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.
Комментарии - 17
У кого не має електроенергії то ви не розумієте, бо все добре.
Не досяг. Мета ж не в тому щоб «пересічний Варєра» просидів 6 годин без світла, правда ж? А щоб Валєра почав ненавидіти власну владу більше ніж путіна, який насправді і відповідає за відсутність світла. Але «пересічний» це все розуміє, чи не так?..
Звичайно! Краще ж трандіти про зраду кругом де тільки можна =)
ти не правий, якщо ти в тебе патріотизм головного мозку, то почитай про те, як люди сидять по 10 годин без світла, а у Верховній зраді України всі люстри горять, попри те, що половина депутатів не приходить на засідання. Потім, коли тобі піднімають податки, ВРУ піднімає собі зп і робить компенсацію на 62 млн грн за оренду житла депутатами. Після цього вони бронюють телемарафон, виділяють на прикордонників (на Заході України, бо західний кордон зараз охороняється по факту краще східного) 45+ млрд грн, а тобі кажуть про діру в бюджеті в середині року на 500 лярдів, але попри діру в бюджеті чомусь 20 доларів (тисяча грн) кожному хочуть роздати і кешбек на 3 млрд грн тобі зробили.
І як вишня на торті, 500 млн грн на гуманітарні цілі витратили на полярну експедицію, де полярники жеруть червону, чорну ікру, три види вина, та восьминогів, а переселенці з окупованих територій вже повертаються назад в окупацію, бо держава котра кричала в 2022 що забезпечить людей житлом — не зробила цього, але і полярна експедиція — це гуманітарні цілі, і побудування житла для переселенців з окупованих територій — це гуманітарні цілі, але чомусь на перше держава обрала витрачати кошти.
Тому твій «патріотизм» недоречний, якщо ти не бачиш очевидних речей, котрі відбуваються навколо тебе. І це абсолютно не знімає відповідальності з кацапів і не означає, що кацапам хтось радий, ні, всі хочуть щоб кацапи зкисли на росісії.
ми не експортуємо електрику вже тривалий час, а вас досі пердолить з того що колись у нас був надлишок електрики яку ми продавали з вигодою для себе
ну і взагалі це все іпсо, роспропаганда і росіянські диверсанти, в нас демократія, а не тоталітарна держава, а люди на вулицях самі падають на землю і стрибають в бусік, ну і в будівлях тцк теж самі себе вбивають від патріотичного патріотизму, тому ніяких перегибів на місцях, як каже мішаня пАдАляк, немає)))
«Не досяг. Мета ж не в тому щоб „пересічний Варєра“ просидів 6 годин без світла, правда ж? А щоб Валєра почав ненавидіти власну владу більше ніж путіна, який насправді і відповідає за відсутність світла. Але „пересічний“ це все розуміє, чи не так?..»
1. Владу ненавидять за корупцію (овочерізки, барабани, дубові двері за мільйони гривень в бомбосховища і тд), та через те, що влада закриває очі на те, що тцкуни з поліцаями викрадають і вбивають людей в будівлях тцк, як це вже було в Житомирі, Кривому Розі, Харкові, Закарпатті і тд.
2. Дтек ненавидять не за сам факт вимкнення світла, всі прекрасно знають, що кацапи тварюки, це не перекладання відповідальності, Дтек ненавидять тільки тоді, коли по графіку в тебе світло вже 4 години як має бути, а по факту в тебе ці 4 години світла немає, але різним хлопчикам з умовного Тернополя де світло сильно не виключали і все було в межах графіків не зрозуміти цієї проблематики.
Тому, якщо Дтек буде дотримуватися своїх же графіків — то ненавидіти їх взагалі немає за що. Якщо ухилянти з тцк і гестапо поліції не будуть викрадати і бити людей на вулицях — їх теж не будуть ненавидіти. Якщо влада не буде красти гроші під час війни як навіжена — їх теж не будуть ненавидіти. Не треба списувати геть все на «іпсо» або кацапів, кацапи тварюки — це факт, але сенс в тому, що українська влада, дтек, тцк та поліцаї, своїми діями змушують народ ненавидіти їх, ніхто ж не змушує владу красти, тцк і поліцію бити людей на вулиці, а дтек не вмикати світ
Івано-Франківській,
Львівській,
Закарпатській,
Рівненській.»
А от такі моменти потім будуть роз`єднувати людей, бо тим хто про графіки світла чув по суті віддалено або в кого вимикають світло чітко по графіках, звісно ніколи не зрозуміє ненасисті того, в кого світла не було по 10+ годин, коли на 10+ поверх ходи пішки кожен день, продукти в холодильнику скисають, ну і тд)
Неповноцінність розподільчої системи пізніше може аукнутися в те, що люди з одних областей, котрі сиділи без світла більше інших, можуть почати ненавидіти не лише дтек, котрий своїх же графіків не дотримувався, а і тих людей, в кого світло або взагалі не вимикали, або вимикали по мінімуму)