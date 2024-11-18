«Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света (обновлено)

18 ноября во всех регионах Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Графики отключений

«18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры ограничения потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений», — сообщили в компании.

Причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетной атаки.

«Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — добавили в «Укрэнерго».

О графике отключений по своему адресу можно узнать на сайте и на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

«Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно», — попросили в компании.

Обновлено

По состоянию на 08:45 в ряде областей Украины отменили графики отключения света.

В частности, графики не будут основываться в следующих областях:

Ивано-Франковской,

Львовской,

Закарпатской,

Ровенской.

Массированная атака по Украине

Российские войска 17 ноября совершили массированную атаку на Украину, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры, в том числе на генерацию и передачу электроэнергии.

Среди пострадавших регионов — Киев, Николаев, Львов, Одесса и Днепропетровская область. Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.