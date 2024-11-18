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18 ноября 2024, 8:10 Читати українською

«Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света (обновлено)

18 ноября во всех регионах Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

18 ноября во всех регионах Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

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Графики отключений

«18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры ограничения потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений», — сообщили в компании.

Причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетной атаки.

«Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — добавили в «Укрэнерго».

О графике отключений по своему адресу можно узнать на сайте и на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

«Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно», — попросили в компании.

Обновлено

По состоянию на 08:45 в ряде областей Украины отменили графики отключения света.

В частности, графики не будут основываться в следующих областях:

  • Ивано-Франковской,
  • Львовской,
  • Закарпатской,
  • Ровенской.

Массированная атака по Украине

Российские войска 17 ноября совершили массированную атаку на Украину, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры, в том числе на генерацию и передачу электроэнергии.

Среди пострадавших регионов — Киев, Николаев, Львов, Одесса и Днепропетровская область. Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 17

+
0
KValera
KValera
18 ноября 2024, 8:36
#
Кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг своєї мети занурити Україну в темряву. Ніч та ранок пройшов відносно легко для енергетичної інфраструктури. Про це заявив народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі «Київ24».

У кого не має електроенергії то ви не розумієте, бо все добре.
+
+60
BobKickass
BobKickass
18 ноября 2024, 9:05
#
Путін не досяг своєї мети

Не досяг. Мета ж не в тому щоб «пересічний Варєра» просидів 6 годин без світла, правда ж? А щоб Валєра почав ненавидіти власну владу більше ніж путіна, який насправді і відповідає за відсутність світла. Але «пересічний» це все розуміє, чи не так?..
+
+74
xapyga
xapyga
18 ноября 2024, 9:20
#
Так наша влада и без путина делает все возможно что б ее ненавидели!
+
+29
KValera
KValera
18 ноября 2024, 9:49
#
BobKickass. А може краже не трендіти з кожної праски як ми незламно та мужньо всі ракети відбили та експортуємо електрику? Не транслювати контрнаступ у прямому ефірі? Та ну маячня якась…
+
0
BobKickass
BobKickass
18 ноября 2024, 10:05
#
А може краже не трендіти з кожної праски

Звичайно! Краще ж трандіти про зраду кругом де тільки можна =)
+
+30
Я_ __
Я_ __
18 ноября 2024, 10:29
#
BobKickass

ти не правий, якщо ти в тебе патріотизм головного мозку, то почитай про те, як люди сидять по 10 годин без світла, а у Верховній зраді України всі люстри горять, попри те, що половина депутатів не приходить на засідання. Потім, коли тобі піднімають податки, ВРУ піднімає собі зп і робить компенсацію на 62 млн грн за оренду житла депутатами. Після цього вони бронюють телемарафон, виділяють на прикордонників (на Заході України, бо західний кордон зараз охороняється по факту краще східного) 45+ млрд грн, а тобі кажуть про діру в бюджеті в середині року на 500 лярдів, але попри діру в бюджеті чомусь 20 доларів (тисяча грн) кожному хочуть роздати і кешбек на 3 млрд грн тобі зробили.

І як вишня на торті, 500 млн грн на гуманітарні цілі витратили на полярну експедицію, де полярники жеруть червону, чорну ікру, три види вина, та восьминогів, а переселенці з окупованих територій вже повертаються назад в окупацію, бо держава котра кричала в 2022 що забезпечить людей житлом — не зробила цього, але і полярна експедиція — це гуманітарні цілі, і побудування житла для переселенців з окупованих територій — це гуманітарні цілі, але чомусь на перше держава обрала витрачати кошти.

Тому твій «патріотизм» недоречний, якщо ти не бачиш очевидних речей, котрі відбуваються навколо тебе. І це абсолютно не знімає відповідальності з кацапів і не означає, що кацапам хтось радий, ні, всі хочуть щоб кацапи зкисли на росісії.
+
0
KValera
KValera
18 ноября 2024, 10:48
#
BobKickass точно бо найвеличніший лідер світу образиться. Можна тільки дифірамби співати владі.
+
+15
Три літри
Три літри
18 ноября 2024, 11:42
#
та експортуємо електрику?

ми не експортуємо електрику вже тривалий час, а вас досі пердолить з того що колись у нас був надлишок електрики яку ми продавали з вигодою для себе
+
+14
Riojas
Riojas
18 ноября 2024, 10:03
#
В принципе путин — основная причина того, что у нас идёт мобилизация. Это не значит, что все системные проблемы и перегибы на местах — нормально, ведь виноват исключительно путин
+
+15
Я_ __
Я_ __
18 ноября 2024, 10:31
#
Riojas

ну і взагалі це все іпсо, роспропаганда і росіянські диверсанти, в нас демократія, а не тоталітарна держава, а люди на вулицях самі падають на землю і стрибають в бусік, ну і в будівлях тцк теж самі себе вбивають від патріотичного патріотизму, тому ніяких перегибів на місцях, як каже мішаня пАдАляк, немає)))
+
+30
Я_ __
Я_ __
18 ноября 2024, 10:24
#
BobKickass

«Не досяг. Мета ж не в тому щоб „пересічний Варєра“ просидів 6 годин без світла, правда ж? А щоб Валєра почав ненавидіти власну владу більше ніж путіна, який насправді і відповідає за відсутність світла. Але „пересічний“ це все розуміє, чи не так?..»

1. Владу ненавидять за корупцію (овочерізки, барабани, дубові двері за мільйони гривень в бомбосховища і тд), та через те, що влада закриває очі на те, що тцкуни з поліцаями викрадають і вбивають людей в будівлях тцк, як це вже було в Житомирі, Кривому Розі, Харкові, Закарпатті і тд.

2. Дтек ненавидять не за сам факт вимкнення світла, всі прекрасно знають, що кацапи тварюки, це не перекладання відповідальності, Дтек ненавидять тільки тоді, коли по графіку в тебе світло вже 4 години як має бути, а по факту в тебе ці 4 години світла немає, але різним хлопчикам з умовного Тернополя де світло сильно не виключали і все було в межах графіків не зрозуміти цієї проблематики.

Тому, якщо Дтек буде дотримуватися своїх же графіків — то ненавидіти їх взагалі немає за що. Якщо ухилянти з тцк і гестапо поліції не будуть викрадати і бити людей на вулицях — їх теж не будуть ненавидіти. Якщо влада не буде красти гроші під час війни як навіжена — їх теж не будуть ненавидіти. Не треба списувати геть все на «іпсо» або кацапів, кацапи тварюки — це факт, але сенс в тому, що українська влада, дтек, тцк та поліцаї, своїми діями змушують народ ненавидіти їх, ніхто ж не змушує владу красти, тцк і поліцію бити людей на вулиці, а дтек не вмикати світ
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0
Три літри
Три літри
18 ноября 2024, 9:15
#
У вас немає світла з відучора?
+
0
xapyga
xapyga
18 ноября 2024, 9:22
#
Еще интересно почему тут указаны 4 области? В запорожской за отключения еще вчера сообщили. И с 6 утра начали
+
0
BobKickass
BobKickass
18 ноября 2024, 9:32
#
Уважно читайте, це 4 області БЕЗ відключень.
+
0
xapyga
xapyga
18 ноября 2024, 9:42
#
Ок, просто бегло просмотрел
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0
Я_ __
Я_ __
18 ноября 2024, 10:19
#
Ну, якщо в умовах відсутності обстрілів, Укренерго і зокрема Дтек будуть дотримуватися своїх же графіків, то питань взагалі ніяких до них немає. А от якщо люди знову будуть сидіти по 10 годин без світла, а оператор Дтек буду розповідати, що у вас світло вже 4 години як є, хоча в усьому будинку світла не буде — це не ок.
+
0
Я_ __
Я_ __
18 ноября 2024, 10:34
#
«Зокрема, графіки не будуть засновуватися в таких областях:
Івано-Франківській,
Львівській,
Закарпатській,
Рівненській.»

А от такі моменти потім будуть роз`єднувати людей, бо тим хто про графіки світла чув по суті віддалено або в кого вимикають світло чітко по графіках, звісно ніколи не зрозуміє ненасисті того, в кого світла не було по 10+ годин, коли на 10+ поверх ходи пішки кожен день, продукти в холодильнику скисають, ну і тд)

Неповноцінність розподільчої системи пізніше може аукнутися в те, що люди з одних областей, котрі сиділи без світла більше інших, можуть почати ненавидіти не лише дтек, котрий своїх же графіків не дотримувався, а і тих людей, в кого світло або взагалі не вимикали, або вимикали по мінімуму)
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