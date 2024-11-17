Чистый отток из спотовых ETF на базе биткоина и Ethereum составил $430 млн

15 ноября 2024 года американские криптовалютные фонды на базе биткоина и Ethereum зафиксировали чистый отток в $430 млн, по данным SoSo Value . Большая часть выведенных средств — $370,1 млн — пришлась на спотовые биткоин -ETF, пишет incrypted.

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Что известно

Лидером по потерянному капиталу стал биржевой фонд от компании Fidelity Investments. Инвестиционный продукт под тикером FBTC лишился $175,1 млн. Размер средств под управлением (AUM) фонда составляет $17,37 млрд.

На втором месте за выведенным капиталом находится спотовый биткоин-ETF от фирм Ark Invest и 21Shares — ARKB. Этот биржевой продукт за минувшие сутки потерял $108,6 млн. Что касается показателя AUM, то для данного продукта он составляет $4,25 млрд.

На третьей позиции оказался криптовалютный фонд компании Grayscale Investments. Согласно статистике, инвестиционный продукт под тикером BTC потерял $47 млн. Под его управлением находятся активы на $3,28 млрд.

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