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17 ноября 2024, 13:45 Читати українською

Чистый отток из спотовых ETF на базе биткоина и Ethereum составил $430 млн

15 ноября 2024 года американские криптовалютные фонды на базе биткоина и Ethereum зафиксировали чистый отток в $430 млн, по данным SoSo Value. Большая часть выведенных средств — $370,1 млн — пришлась на спотовые биткоин-ETF, пишет incrypted.

15 ноября 2024 года американские криптовалютные фонды на базе биткоина и Ethereum зафиксировали чистый отток в $430 млн, по данным SoSo Value.

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Что известно

Лидером по потерянному капиталу стал биржевой фонд от компании Fidelity Investments. Инвестиционный продукт под тикером FBTC лишился $175,1 млн. Размер средств под управлением (AUM) фонда составляет $17,37 млрд.

На втором месте за выведенным капиталом находится спотовый биткоин-ETF от фирм Ark Invest и 21Shares — ARKB. Этот биржевой продукт за минувшие сутки потерял $108,6 млн. Что касается показателя AUM, то для данного продукта он составляет $4,25 млрд.

На третьей позиции оказался криптовалютный фонд компании Grayscale Investments. Согласно статистике, инвестиционный продукт под тикером BTC потерял $47 млн. Под его управлением находятся активы на $3,28 млрд.

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Кроме того, за прошедший торговый день средства также потеряли криптофонды следующих компаний:

  • Grayscale (GBTC) — $22,5 млн;
  • VanEck (HODL) — $7,7 млн;
  • Bitwise Asset Management (BITB) — $7,4 млн;
  • Valkyrie (BRRR) — $1,7 млн.

Остальные четыре инвестиционных продукта завершили предыдущие сутки с нулевыми показателями притока/оттока.

Сегмент спотовых Ethereum-ETF за этот же период потерял $59,9 млн. Тут фаворитом по размеру выведенного капитала стал фонд от компании Grayscale. Продукт под тикером ETHE лишился $40,3 млн.

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Источник: Минфин
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