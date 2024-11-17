15 ноября 2024 года американские криптовалютные фонды на базе биткоина и Ethereum зафиксировали чистый отток в $430 млн, по данным SoSo Value. Большая часть выведенных средств — $370,1 млн — пришлась на спотовые биткоин-ETF, пишет incrypted.
Чистый отток из спотовых ETF на базе биткоина и Ethereum составил $430 млн
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Что известно
Лидером по потерянному капиталу стал биржевой фонд от компании Fidelity Investments. Инвестиционный продукт под тикером FBTC лишился $175,1 млн. Размер средств под управлением (AUM) фонда составляет $17,37 млрд.
На втором месте за выведенным капиталом находится спотовый биткоин-ETF от фирм Ark Invest и 21Shares — ARKB. Этот биржевой продукт за минувшие сутки потерял $108,6 млн. Что касается показателя AUM, то для данного продукта он составляет $4,25 млрд.
На третьей позиции оказался криптовалютный фонд компании Grayscale Investments. Согласно статистике, инвестиционный продукт под тикером BTC потерял $47 млн. Под его управлением находятся активы на $3,28 млрд.
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Кроме того, за прошедший торговый день средства также потеряли криптофонды следующих компаний:
- Grayscale (GBTC) — $22,5 млн;
- VanEck (HODL) — $7,7 млн;
- Bitwise Asset Management (BITB) — $7,4 млн;
- Valkyrie (BRRR) — $1,7 млн.
Остальные четыре инвестиционных продукта завершили предыдущие сутки с нулевыми показателями притока/оттока.
Сегмент спотовых Ethereum-ETF за этот же период потерял $59,9 млн. Тут фаворитом по размеру выведенного капитала стал фонд от компании Grayscale. Продукт под тикером ETHE лишился $40,3 млн.
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