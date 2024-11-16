Украина впервые стала главным торговым партнером Германии среди постсоветских стран

Главным торговым партнером Германии на постсоветском пространстве стала Украина. россия утратила эту многолетнюю роль и опустилась на второе место, но и его она, по всей видимости, вскоре уступит Казахстану. Об этом свидетельствуют данные об экспортно-импортных операциях ФРГ за первые три квартала 2024 года, которые опубликовал Восточный комитет немецкой экономики, пишет DW.

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Торговый оборот Германии и Украины

Торговый оборот Германии и Украины вырос за первые девять месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17% и достиг почти 8,4 млрд евро.

При этом опережающими темпами рос импорт украинской продукции в Германию. Он увеличился на 22,6% и составил 2,5 млрд евро.

Одновременно растет значение украинского рынка для экспортно ориентированной экономики Германии. Немецкий экспорт в обороняющуюся страну, включая оружие, вырос на 14,8% примерно до 5,9 млрд евро. Так что уже сейчас Украина покупает больше немецкой продукции, чем Болгария или Словения.

Торговля с рф и Казахстаном

За первые девять месяцев этого года торговый оборот между ФРГ и рф снизился на 28,9%, причем произошло это главным образом за счет дальнейшего сокращения импорта в Германию российской продукции, а это теперь, судя по сообщениям СМИ, в значительной мере удобрения и редкие металлы. Импорт упал на 53,6% до 1,4 млрд евро.

По итогам трех кварталов, суммарный объем экспортно-импортных операций между ФРГ и рф составил 7,146 млрд евро, а между ФРГ и Казахстаном 7,075 млрд евро.

Таким образом, этой центральноазиатской стране не хватило за девять месяцев чуть больше 70 млн евро, чтобы обогнать россию и стать после Украины вторым по важности торговым партнером Германии на постсоветском пространстве.