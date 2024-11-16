Украина впервые стала главным торговым партнером Германии среди постсоветских стран

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 ноября 2024, 14:21 Читати українською

Украина впервые стала главным торговым партнером Германии среди постсоветских стран

Главным торговым партнером Германии на постсоветском пространстве стала Украина. россия утратила эту многолетнюю роль и опустилась на второе место, но и его она, по всей видимости, вскоре уступит Казахстану. Об этом свидетельствуют данные об экспортно-импортных операциях ФРГ за первые три квартала 2024 года, которые опубликовал Восточный комитет немецкой экономики, пишет DW.

Главным торговым партнером Германии на постсоветском пространстве стала Украина. россия утратила эту многолетнюю роль и опустилась на второе место, но и его она, по всей видимости, вскоре уступит Казахстану.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Торговый оборот Германии и Украины

Торговый оборот Германии и Украины вырос за первые девять месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17% и достиг почти 8,4 млрд евро.

При этом опережающими темпами рос импорт украинской продукции в Германию. Он увеличился на 22,6% и составил 2,5 млрд евро.

Одновременно растет значение украинского рынка для экспортно ориентированной экономики Германии. Немецкий экспорт в обороняющуюся страну, включая оружие, вырос на 14,8% примерно до 5,9 млрд евро. Так что уже сейчас Украина покупает больше немецкой продукции, чем Болгария или Словения.

Торговля с рф и Казахстаном

За первые девять месяцев этого года торговый оборот между ФРГ и рф снизился на 28,9%, причем произошло это главным образом за счет дальнейшего сокращения импорта в Германию российской продукции, а это теперь, судя по сообщениям СМИ, в значительной мере удобрения и редкие металлы. Импорт упал на 53,6% до 1,4 млрд евро.

По итогам трех кварталов, суммарный объем экспортно-импортных операций между ФРГ и рф составил 7,146 млрд евро, а между ФРГ и Казахстаном 7,075 млрд евро.

Таким образом, этой центральноазиатской стране не хватило за девять месяцев чуть больше 70 млн евро, чтобы обогнать россию и стать после Украины вторым по важности торговым партнером Германии на постсоветском пространстве.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
gucci
gucci
16 ноября 2024, 16:55
#
Торгують з фашистом. Телефонують фашисту. Звісно фашист давитиме й надалі.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами