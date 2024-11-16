Goldman Sachs держит $710 млн в биткоин-ETF

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs держит $710 млн в спотовых биткоин-ETF. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на отчет из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Инвестиции в биткоин-ETF

Goldman Sachs инвестирует в восемь биткоин-ETF. В отчете раскрывается информация об инвестициях в размере $461 млн биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Американский банк также владеет $96 млн в фонде Wise Origin Bitcoin компании Fidelity, $72 млн в Grayscale Bitcoin Trust ETF и около $60 млн в Invesco Galaxy Bitcoin ETF.

За 3 квартал 2024 года Goldman Sachs увеличила свой портфель вложений в биткоин-ETF на $300 млн по сравнению со 2 кварталом этого же года.

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Помимо крупных инвестиций в биткоин-ETF, Goldman Sachs также раскрыл информацию об инвестициях в размере $22 млн в эфир. Для этого банк инвестировал в спотовые эфир-ETF.

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