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15 ноября 2024, 17:05 Читати українською

В Госавиаслужбе назвали условия для возобновления авиаперелетов

Украина рассматривает поэтапное открытие воздушного пространства для гражданской авиации, но для этого есть несколько условий. Об этом Государственная авиационная служба Украины сообщила в письменном комментарии Reuters.

Украина рассматривает поэтапное открытие воздушного пространства для гражданской авиации, но для этого есть несколько условий.
Фото: AI

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Поэтапное открытие воздушного пространства

По словам Государственной авиационной службы, поэтапное и ограниченное открытие воздушного пространства возможно при снижении рисков до приемлемого уровня и внедрении дополнительных мер безопасности.

При этом в ведомстве не уточнили, когда такое решение может быть принято.

Открытие аэропорта во Львове

Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что Украина может открыть аэропорт во Львове в следующем году, частично возобновив авиасообщение, приостановленное по всей стране после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По его словам, Киев участвовал в дискуссиях с европейскими авиационными властями и авиакомпаниями по возобновлению некоторых авиасообщений в течение почти года.

«Если регулирующие органы согласятся, что открывать его безопасно и будет принято политическое решение, страховая отрасль будет готова поддержать усилия по восстановлению», — сказал Эллисон, имея в виду 2025 год.

Напомним

Ранее Криспин Эллисон заявлял, что обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта Львов, но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт Борисполь.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, будут нуждаться в страховке минимум на три четверти миллиарда долларов.

По словам Эллисона, окончательное решение о полетах будут приниматься в Офисе президента. Она будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

Marsh McLennan

Marsh McLennan — один из крупнейших мировых страховых брокеров со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Она уже участвует в программе страхования UNITY, благодаря которой суда работают в морском коридоре из черноморских портов Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
15 ноября 2024, 17:22
#
Нащо дублювати новину яка вже була пару днів тому? В чому новина?
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