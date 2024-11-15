Бывший лидер страхового рынка Украины, компания «Провидна», перепрофилируется на агропроизводство

Страховая компания « Провидна », которой в 2023 году аннулировали лицензии, перепрофилирует деятельность и изменит название. Об этом сообщается в официальной документации компании на ее сайте.

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От страховщиков к аграриям

19 декабря должно состояться общее собрание акционеров компании, на котором планируется переименовать компанию в «Провагроинвест».

Из видов экономической деятельности КВЭД общества исключат упоминания о страховании, вместо этого прибавят четыре десятка других — в основном связанных с сельским хозяйством. Первым КВЭДом будет «Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур».

СК «Провидна» много лет была среди лидеров страхового рынка Украины. По рейтингу Insurance TOP, в последние годы — в первой двадцатке компаний по страховым премиям, а к тому — стабильно в первой десятке и даже первой пятерке.

Согласно отчетности на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 891,23 млн грн, стоимость активов — 971,69 млн грн, страховые резервы — 462,14 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям — 2,7%.

Предыстория

Национальный банк наказал СК «Провидна» аннулированием лицензий за невыполнение требований по устранению нарушений лицензионных условий: страховая компания вовремя не предоставила документы для оценки финансового и имущественного положения прямых и конечных собственников.

До 2014 года СК «Провидна» принадлежала Росгосстраху. Из-за вторжения россии в Украину компания решила продать украинскую дочь, сейчас 99,9% ее акций принадлежат IIC Ukraine BV из Нидерландов. Конечный бенефициар — Якоб Вестерлакен.