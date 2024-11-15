Украинским моделям из OnlyFans массово рассылают «письма счастья» из налоговой

Украинские модели сервиса с контентом для взрослых OnlyFans начали массово получать письма Государственной налоговой службы с требованием уплатить налоги с полученных на этой платформе доходов. Об этом пишет Forbes.

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В свою очередь модели опасаются уголовного преследования, ведь за производство порнографического контента в Украине предусмотрено уголовное наказание, и планируют выезжать за границу, пишет украинская редакция Forbes.

«Знаю о тысячах писем, которые ДПС разослала моделям. Из-за страха получить криминал, некоторые хотят бежать из страны», — рассказала изданию автор OnlyFans Мария, ссылаясь на обсуждение в профильном чате моделей OnlyFans. Она зарабатывает на сервисе до $1500 в месяц и тоже получила письмо от ДПС.

Опрошенные модели указывают на абсурдность ситуации, ведь за производство контента для взрослых их потенциально могут посадить за решетку.