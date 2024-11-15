Притоки средств населения в банки возобновились — Нацбанк

Объемы фондирования банков в третьем квартале выросли. В то же время, объем гривневых средств бизнеса в банках несколько уменьшился вследствие уплаты предприятиями налогов и роста их других расходов. В октябре приток средств бизнеса возобновился. Об этом идет речь в Обзоре банковского сектора за третий квартал 2024 года.

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Объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 15,4% - с третьим кварталом 2023 года.

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Сезонные оттоки средств населения в июне компенсированы их поступлениями в последующие периоды. Срочные гривневые депозиты физлиц в гривне выросли на 0,4% за квартал.

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