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15 ноября 2024, 10:47 Читати українською

Притоки средств населения в банки возобновились — Нацбанк

Объемы фондирования банков в третьем квартале выросли. В то же время, объем гривневых средств бизнеса в банках несколько уменьшился вследствие уплаты предприятиями налогов и роста их других расходов. В октябре приток средств бизнеса возобновился. Об этом идет речь в Обзоре банковского сектора за третий квартал 2024 года.

Объемы фондирования банков в третьем квартале выросли.
Фото: НБУ

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Объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 15,4% - с третьим кварталом 2023 года.

Читайте также: Объемы кредитования бизнеса и населения продолжают расти — НБУ

Сезонные оттоки средств населения в июне компенсированы их поступлениями в последующие периоды. Срочные гривневые депозиты физлиц в гривне выросли на 0,4% за квартал.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+12
Три літри
Три літри
15 ноября 2024, 11:04
#
Це в який вже раз люди яки збирались забрати всі гроші з банку і вкласти їх в крипту, матрац чи іспанську нерухомість зробили навпаки?
+
0
RobinG
RobinG
15 ноября 2024, 11:46
#
То є традиція. У скрутні части, виходить потрібний спікер, і каже, що населення знову понесло свої кошти до банків. Традиція, не переймайтесь.
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0
asdf2024
asdf2024
15 ноября 2024, 11:15
#
Я тебе конечно верю
но и я п… умею.©
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