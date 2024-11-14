Укрпочта выпускает марку «Тризуб Незалежности» (фото)

Ко Дню Достоинства и Свободы, что символизирует борьбу украинцев за свободу, независимость и территориальную целостность, Укрпочта выпускает новые художественные марки «Тризуб Незалежности». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что официальный выпуск марок и погашение штемпелем «Первый день» состоится 21 ноября 2024 — в день, который чествует исторические события Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

В основе выпуска «Тризуб Незалежности» — изображение трезубца и исторических печатей, принадлежавших учреждениям и военным органам Украинской государственности 1918−1921 годов.

В новом почтовом выпуске от Укрпочты использованы изображения восьми исторических печатей, собранных Музеем Шереметьевых (Киев):

«Печать Украинского военного контроля, 1918−1920»,

«Печать Конотопского уездного коменданта, 1918−1919»,

«Печать Лунинской волостной земской управы Пинского уезда, 1918−1920»,

«Печать Высшего военного суда Каменца-Подольского залога, 1919−1920»,

«Печать 11-й легкой артиллерийской бригады. Украинское Государство, 1918»,

«Печать Посольства Украинской Народной Республики в Польше, 1920»,

«Печать начальника Летичевской уездной милиции. УНР, 1919−1920»,

«Малая государственная печать Украинской Народной Республики, 1918».

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Характеристики

Марочный лист «Тризуб Незалежности» содержит 8 марок, каждая из которых имеет номинал «U» (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности — 18 грн с НДС).

Дизайнером почтового набора стал Владимир Таран, известный своей работой по дизайну монет, банкнот и почтовых марок.

На марках применена разработка конгревного тиснения, другими словами рельефного изображения.

Тираж — 60 тысяч марковых листов.

Количество марок в листе — 8.

Где купить

Предзаказать почтовый набор «Тризуб Независимости» можно на Почтовом маркете, а 21 ноября — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах. Его стоимость составляет 169 грн.