В течение октября 2024 украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввозимых из Китая, это на 8% меньше, по сравнению с октябрем 2023 года, сообщает Укравтопром.
Авто из Китая: что выбирали украинцы в октябре
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Автомобили китайского происхождения охватили 17% октябрьского рынка новых легковушек.
Из 1,2 тыс. легковых автомобилей:
- новых — 979 ед. (+11%);
- б/у — 228 ед. (-47%) ед.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 1,4%.
Отмечается, что большинство автомобилей из КНР были электромобили — 81%.
Новые авто
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Honda M-NV — 188 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 100 ед.;
- Zeekr 001 — 94 ед;
- BYD Song Plus — 74 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 41 ед.
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Подержанные авто
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Zeekr 001 — 20 ед;
- Honda M-NV — 20 ед;
- Polestar 2 — 17 ед;
- BAIC EC3 — 15 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 14 ед.
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Источник: Минфин
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