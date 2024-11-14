В проекте госбюджета-2025 предусмотрен рост дополнительной дотации для общин более чем на 30%

В проекте государственного бюджета на 2025 год, принятом Кабмином ко второму чтению и переданному на рассмотрение Верховной Рады, заложена весомая поддержка местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ресурс общего фонда местных бюджетов вырастет на 15% по сравнению с 2024 годом — с 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.

Основную часть прироста обеспечат поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые увеличатся с 235,4 млрд грн до 268,7 млрд грн.

Также прирост поступлений обеспечит дотация для местных бюджетов, которая вырастет на 31%, достигнув 37,5 млрд. грн.

Базовая дотация повысится почти на 15% до 24,2 млрд. грн. Субвенция на компенсацию тарифных разниц предусмотрена на уровне 12,2 млрд. грн.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрены расходы на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате боевых действий в размере 4 млрд грн, а также финансирование в рамках управления публичными инвестициями (PIM) Государственного фонда регионального развития (ДФРР) в сумме 1 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что 8 ноября правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год до второго чтения.

На нужды обороны, обороноспособности и безопасности Украины правительство предлагает выделить 2,225 трлн. Расходы бюджета ко второму чтению увеличились на 50 млрд. грн.

24 млрд грн правительство предлагает выделить на образование. Из них половину — на доплату учителям, половину — на инвестиционные проекты в образовательной сфере

6,3 млрд грн прибавили на медицину.

5 млрд грн — в поддержку ветеранов.