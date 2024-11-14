Какие изменения помогут направить средства частных инвесторов в бизнес, а не в ОВГЗ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 ноября 2024, 12:03 Читати українською

Какие изменения помогут направить средства частных инвесторов в бизнес, а не в ОВГЗ

Государство имеет существенное преимущество по сравнению с частным сектором в привлечении средств инвесторов из-за особенности системы налогообложения. Если же сравнять условия, то начнется переток средств в частный сектор. Такое мнение высказал основатель и СЭО инвестиционной REIT-компании Inzhur Андрей Журжий.

Государство имеет существенное преимущество по сравнению с частным сектором в привлечении средств инвесторов из-за особенности системы налогообложения.

По словам Андрея Журжия, сейчас инвестиции в недвижимость на этапе «котлована» стали неактуальными, поскольку мало кто готов брать на себя риски, в то же время появилась возможность развития рынка капиталов, когда компании создают продукты, удовлетворяющие желание получения пассивного дохода.

К примеру, по словам Журжия, в Inzhur на данный момент 10 тыс. инвесторов и 2,3 млрд грн. в управлении. Для сравнения, физические лица удерживают ОВГЗ на 73 млрд грн, хотя на их популяризацию работает мощный государственный аппарат.

Вместе с тем, государство имеет преимущество в привлечении средств, убежден Журжий. «Если бизнес хочет привлечь капитал, то по тем процентам, которые он выплачивает, следует заплатить 18% НДФЛ плюс военный сбор. Так же, когда банки привлекают депозиты, уплачиваются налоги с доходов от них. С доходов от ОВГЗ не уплачивается ничего, поэтому у государства есть арбитраж по доходности, а бизнес должен устанавливать более высокие ставки по своим инструментам», — отметил он.

«Если бы государство убрало эту диспропорцию и установило равные налоги для всех экономических субъектов, то мы быстро увидели бы, как пошел бы переток средств в частный капитал и ему стало бы легче конкурировать с государством за привлечение средств», — подчеркнул Журжий.

По его мнению, даже самому государству было бы выгоднее, если бы больше инвестиций направлялось в частный сектор. «За счет ОВГЗ государство просто заменяет долг. Они не создают добавленную стоимость. Если же мы говорим о бизнесе, то он создает новые производства, строит помещения, нанимает людей — он создает добавленную стоимость, которая приносит налоги государству», — подчеркнул эксперт.

Читайте также: Как инвестируют украинцы во время войны

Поскольку сейчас иностранный инвестор не будет вкладывать средства в бизнес в Украине, а банкам проще покупать ОВГЗ, отмечает Журжий, привлечение частных инвестиций может стать выходом для предпринимателей.

Академия «Минфин»: Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
14 ноября 2024, 14:06
#
От вам і інвест-няні…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами