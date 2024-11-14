Какие изменения помогут направить средства частных инвесторов в бизнес, а не в ОВГЗ

Государство имеет существенное преимущество по сравнению с частным сектором в привлечении средств инвесторов из-за особенности системы налогообложения. Если же сравнять условия, то начнется переток средств в частный сектор. Такое мнение высказал основатель и СЭО инвестиционной REIT-компании Inzhur Андрей Журжий.

По словам Андрея Журжия, сейчас инвестиции в недвижимость на этапе «котлована» стали неактуальными, поскольку мало кто готов брать на себя риски, в то же время появилась возможность развития рынка капиталов, когда компании создают продукты, удовлетворяющие желание получения пассивного дохода.

К примеру, по словам Журжия, в Inzhur на данный момент 10 тыс. инвесторов и 2,3 млрд грн. в управлении. Для сравнения, физические лица удерживают ОВГЗ на 73 млрд грн, хотя на их популяризацию работает мощный государственный аппарат.

Вместе с тем, государство имеет преимущество в привлечении средств, убежден Журжий. «Если бизнес хочет привлечь капитал, то по тем процентам, которые он выплачивает, следует заплатить 18% НДФЛ плюс военный сбор. Так же, когда банки привлекают депозиты, уплачиваются налоги с доходов от них. С доходов от ОВГЗ не уплачивается ничего, поэтому у государства есть арбитраж по доходности, а бизнес должен устанавливать более высокие ставки по своим инструментам», — отметил он.

«Если бы государство убрало эту диспропорцию и установило равные налоги для всех экономических субъектов, то мы быстро увидели бы, как пошел бы переток средств в частный капитал и ему стало бы легче конкурировать с государством за привлечение средств», — подчеркнул Журжий.

По его мнению, даже самому государству было бы выгоднее, если бы больше инвестиций направлялось в частный сектор. «За счет ОВГЗ государство просто заменяет долг. Они не создают добавленную стоимость. Если же мы говорим о бизнесе, то он создает новые производства, строит помещения, нанимает людей — он создает добавленную стоимость, которая приносит налоги государству», — подчеркнул эксперт.

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Поскольку сейчас иностранный инвестор не будет вкладывать средства в бизнес в Украине, а банкам проще покупать ОВГЗ, отмечает Журжий, привлечение частных инвестиций может стать выходом для предпринимателей.

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