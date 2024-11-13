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13 ноября 2024, 9:24 Читати українською

Новосозданное министерство при администрации Трампа возглавят Маск и Рамасвами

Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал Илона Маска и Вивека Рамасвами для руководства нового Министерства по повышению эффективности правительства (DOGE), возложив на двух бизнесменов ответственность за обещанную инициативу по уменьшению регулирования, сокращению бюрократии и расходов по всей системе правительства. Об этом сообщила команда Трампа.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал Илона Маска и Вивека Рамасвами для руководства нового Министерства по повышению эффективности правительства (DOGE), возложив на двух бизнесменов ответственность за обещанную инициативу по уменьшению регулирования, сокращению бюрократии и расходов по всей системе правительства.
Коллаж: "Минфин"

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Новый орган будет взаимодействовать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением в целях реализации масштабной реформы.

Согласно планам Трампа, до 4 июля 2026 года, когда США будут отмечать 250-летие принятия Декларации независимости, правительство станет более компактным и эффективным.

Отметим, что аббревиатура нового департамента DOGE также является названием криптовалюты Dogecoin, которую Маск активно продвигал.

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Чем будет заниматься новое министерство

Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк назвал задачи Министерства повышения эффективности правительства США.

Аудит государственных учреждений:

  • Планирует провести комплексный обзор всех государственных агентств с целью выявления дублирования функций и задач.
  • Предлагает сократить или объединить отделы, чтобы избежать дублирования и уменьшить затраты.

Сокращение бюрократии:

  • Планирует значительно сократить количество государственных служащих и внедрить новые методы управления, чтобы сделать правительство менее громоздким.
  • Сокращение будет произведено «гуманным способом». Это предполагает выплаты уволенным работникам в течение двух лет, чтобы помочь им найти работу в частном секторе.

Дерегуляция и упрощение правил:

  • Планирует упростить регуляторные требования и уменьшить количество правил, по его мнению, сдерживающих бизнес и инновации. Он проводит аналогию с игрой в спорт: «Вам нужны судьи, но не больше игроков».
  • Введение ограничений на сроки службы чиновников во избежание создания постоянной бюрократии, которая может потерять связь с потребностями общества.

Поддержка предпринимательства:

  • Планирует открывать государственные учреждения и ведомства по сотрудничеству с инновационными компаниями и стартапами, в частности в области оборонных технологий.

Снижение затрат и оптимизация работы:

  • Маск намерен провести пересмотр бюджета федеральных агентств и ввести меры по уменьшению расходов.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+29
Strain
Strain
13 ноября 2024, 9:37
#
Хорошие инициативы абы были адекватно проведены.
Когда-то на Криворожстали (ныне Арселор миттал) после его покупки пришли индусы и решили провести аудит. На одного рабочего оказалось 3 начальника. И это была не иерархия начальства, а именно 3 равнозначных начальника. Уволили 2 из 3. Хорошо ли это — для людей нет. Для производства — да.
+
+15
JWT
JWT
13 ноября 2024, 10:40
#
Керівники чого саме? Виглядає занадто фантастично.
+
0
asdf2024
asdf2024
13 ноября 2024, 10:45
#
Посмотри, что Илона на Илонит.
+
+26
vipbmz
vipbmz
13 ноября 2024, 11:07
#
Можливо наша влада возьме приклад, та проведе аудит в Україні, бо в бюджетній сфері, вже 5 суддів на одного грався
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