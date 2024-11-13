Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал Илона Маска и Вивека Рамасвами для руководства нового Министерства по повышению эффективности правительства (DOGE), возложив на двух бизнесменов ответственность за обещанную инициативу по уменьшению регулирования, сокращению бюрократии и расходов по всей системе правительства. Об этом сообщила команда Трампа.
Новосозданное министерство при администрации Трампа возглавят Маск и Рамасвами
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Новый орган будет взаимодействовать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением в целях реализации масштабной реформы.
Согласно планам Трампа, до 4 июля 2026 года, когда США будут отмечать 250-летие принятия Декларации независимости, правительство станет более компактным и эффективным.
Отметим, что аббревиатура нового департамента DOGE также является названием криптовалюты Dogecoin, которую Маск активно продвигал.
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Чем будет заниматься новое министерство
Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк назвал задачи Министерства повышения эффективности правительства США.
Аудит государственных учреждений:
- Планирует провести комплексный обзор всех государственных агентств с целью выявления дублирования функций и задач.
- Предлагает сократить или объединить отделы, чтобы избежать дублирования и уменьшить затраты.
Сокращение бюрократии:
- Планирует значительно сократить количество государственных служащих и внедрить новые методы управления, чтобы сделать правительство менее громоздким.
- Сокращение будет произведено «гуманным способом». Это предполагает выплаты уволенным работникам в течение двух лет, чтобы помочь им найти работу в частном секторе.
Дерегуляция и упрощение правил:
- Планирует упростить регуляторные требования и уменьшить количество правил, по его мнению, сдерживающих бизнес и инновации. Он проводит аналогию с игрой в спорт: «Вам нужны судьи, но не больше игроков».
- Введение ограничений на сроки службы чиновников во избежание создания постоянной бюрократии, которая может потерять связь с потребностями общества.
Поддержка предпринимательства:
- Планирует открывать государственные учреждения и ведомства по сотрудничеству с инновационными компаниями и стартапами, в частности в области оборонных технологий.
Снижение затрат и оптимизация работы:
- Маск намерен провести пересмотр бюджета федеральных агентств и ввести меры по уменьшению расходов.
Комментарии - 4
Когда-то на Криворожстали (ныне Арселор миттал) после его покупки пришли индусы и решили провести аудит. На одного рабочего оказалось 3 начальника. И это была не иерархия начальства, а именно 3 равнозначных начальника. Уволили 2 из 3. Хорошо ли это — для людей нет. Для производства — да.