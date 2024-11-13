Новосозданное министерство при администрации Трампа возглавят Маск и Рамасвами

Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал Илона Маска и Вивека Рамасвами для руководства нового Министерства по повышению эффективности правительства (DOGE), возложив на двух бизнесменов ответственность за обещанную инициативу по уменьшению регулирования, сокращению бюрократии и расходов по всей системе правительства. Об этом сообщила команда Трампа.