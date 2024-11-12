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12 ноября 2024, 16:16 Читати українською

Министр финансов рф заявил, что россиянам доллары не нужны

Россиянам доллары не нужны, поскольку им лучше использовать рубли, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он также посоветовал хранить сбережения в облигациях федерального займа. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на ТАСС.

Россиянам доллары не нужны, поскольку им лучше использовать рубли, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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«Покупайте облигации федерального займа. Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — сказал Силуанов.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину и введения против россии секторальных санкций глава Минфиа говорил, что доллар и евро превратились для страны в «токсичные фантики». Он также отмечал, что доллар не может быть устойчивой валютой из-за «бесконтрольной эмиссии».

«Проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги, их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, поскольку все еще живут в парадигме, что доллар — надежная и устойчивая валюта», — отмечал Силуанов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
12 ноября 2024, 17:34
#
Криза на росії стає все більш відчутною. Якщо є заклик для населення купувати державні облігації, то бюджет тріщить (ми то чудово це знаємо). А як пропонують на державному рівні відмовитись від «токсичних фантиків», то зазвичай населення робить прямо навпаки, бо все ще пам’ятають 1998.
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