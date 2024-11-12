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12 ноября 2024, 15:15 Читати українською

Потребительские настроения ухудшились: Украинцы ожидают роста цен и повышения курса доллара

Индекс потребительских настроений украинцев в октябре 2024 года уменьшился на 3,8 пункта и составляет 68,8 п. Об этом говорится в данных ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений украинцев в октябре 2024 года уменьшился на 3,8 пункта и составляет 68,8 п.
Фото: depositphotos

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Как изменились настроения

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 54,3 п., что на 1,5 п. ниже уровня этого показателя в сентябре. Индекс экономических ожиданий в октябре снизился на 5,3 п. и составляет 78,5 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,9 п. и составляет 127,5 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,9 п. и составляет 190,7 п. 172,4 п.

«Продолжаем наблюдать негативную динамику Индекса потребительских настроений. Драйвером негативной динамики продолжают быть ухудшены экономические ожидания, особое снижение показывает индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года. Текущее положение населения по состоянию на данный момент без значимых изменений. Кроме этого, инфляционные и девальвационные ожидания предыдущего периода», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Читайте: Потребительские настроения падают. Украинцы хуже оценивают собственные материальные перспективы

Методика исследования

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию.

Читайте: Цены на продукты ставят рекорды: почему производители переписывают ценники «с запасом»

Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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