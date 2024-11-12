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12 ноября 2024, 13:11 Читати українською

Капитализация крипторынка может вырасти до $10 трлн к 2026 году

Капитализация крипторынка может вырасти до $10 трлн к 2026 году при администрации Дональда Трампа, утверждается в отчете инвестиционного банка Standard Chartered, с которым ознакомился CoinDesk.

Капитализация крипторынка может вырасти до $10 трлн к 2026 году при администрации Дональда Трампа, утверждается в отчете инвестиционного банка Standard Chartered, с которым ознакомился CoinDesk.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменится рынокПобеда республиканцев является лучшим результатом для сектора цифровых активов и может привести к регулятивным и другим позитивным изменениям, говорится в документе.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменится рынок

Победа республиканцев является лучшим результатом для сектора цифровых активов и может привести к регулятивным и другим позитивным изменениям, говорится в документе.

«Победа республиканцев позволит новому правительству проводить позитивную политику в секторе цифровых активов, что может привести к увеличению общей капитализации крипторынка до $10 трлн к концу 2026 года», — заявил Standard Chartered.

Читайте: Регулирование крипторинка: какие изменения ждут инвесторов в Украине

Банк также сообщил, что видит ряд благоприятных факторов для крипторынков в начале работы новой администрации, включая изменения в законодательстве и смену позиций в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которые могут привести к более мягкому отношению к цифровым активам.

По мнению финансовой организации, эти позитивные изменения могут привести к тому, что общая капитализация крипторынка вырастет в четыре раза — с 2,5 трлн долларов в настоящее время до 10 трлн долларов к концу 2026 года.

«Растущая волна должна поднять все цифровые активы; те, кто больше всего подвержен риску, получат наибольшую выгоду», — написал Джефф Кендрик, глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered.

Новая администрация также может рассмотреть возможность формирования резерва биткоинов, но это рассматривается как «маловероятное, но имеющее большое значение событие», говорится в отчете.

Читайте: После открытия фондового рынка в США, биткоин взлетел к новой вершине

Прогноз по курсу криптовалют

Банк подтвердил свою цель на конец 2025 года в размере около $200 000 за биткоин (BTC) и $10 000 за эфир (ETH) и заявил, что ожидает, что solana (SOL) превзойдет две крупнейшие криптовалюты.

«Мы считаем, что наступило криптолето», — написал Кендрик.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Daos
Daos
12 ноября 2024, 13:48
#
Да будет так!
+
0
gucci
gucci
12 ноября 2024, 14:47
#
Жулік жуліка жуліт
+
0
Kanarej
Kanarej
12 ноября 2024, 14:51
#
«Ми вважаємо, що настало криптоліто»… а криптовесни не буде? :)
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