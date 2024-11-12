Капитализация крипторынка может вырасти до $10 трлн к 2026 году при администрации Дональда Трампа, утверждается в отчете инвестиционного банка Standard Chartered, с которым ознакомился CoinDesk.

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Как изменится рынок

Победа республиканцев является лучшим результатом для сектора цифровых активов и может привести к регулятивным и другим позитивным изменениям, говорится в документе.

«Победа республиканцев позволит новому правительству проводить позитивную политику в секторе цифровых активов, что может привести к увеличению общей капитализации крипторынка до $10 трлн к концу 2026 года», — заявил Standard Chartered.

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Банк также сообщил, что видит ряд благоприятных факторов для крипторынков в начале работы новой администрации, включая изменения в законодательстве и смену позиций в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которые могут привести к более мягкому отношению к цифровым активам.

По мнению финансовой организации, эти позитивные изменения могут привести к тому, что общая капитализация крипторынка вырастет в четыре раза — с 2,5 трлн долларов в настоящее время до 10 трлн долларов к концу 2026 года.

«Растущая волна должна поднять все цифровые активы; те, кто больше всего подвержен риску, получат наибольшую выгоду», — написал Джефф Кендрик, глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered.

Новая администрация также может рассмотреть возможность формирования резерва биткоинов, но это рассматривается как «маловероятное, но имеющее большое значение событие», говорится в отчете.

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Прогноз по курсу криптовалют

Банк подтвердил свою цель на конец 2025 года в размере около $200 000 за биткоин (BTC) и $10 000 за эфир (ETH) и заявил, что ожидает, что solana (SOL) превзойдет две крупнейшие криптовалюты.

«Мы считаем, что наступило криптолето», — написал Кендрик.