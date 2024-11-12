Октябрьская инфляция превысила прогнозы НБУ

Потребительская инфляция в Украине в октябре ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре. Об этом сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на данные Госстата.

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Причины

Одной из основных причин стал стремительный рост цен на продовольственную продукцию в результате более существенного, чем ожидалось, влияния неблагоприятных погодных условий на сельхозкультуры и меньшего предложения продуктов питания.

Также быстрее, чем ожидалось, росли и административно-регулируемые цены и цены на топливо, хотя подорожание топлива и замедлилось.

Базовая инфляция в октябре выросла до 8,3% с 7,3% в сентябре.

Соответствующая динамика обусловливалась, прежде всего, быстрым подорожанием обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости продовольственного сырья, а также дальнейшим ростом затрат бизнеса на электроэнергию и оплату труда.

Прогнозы

В Нацбанке отметили, что в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за:

меньшее, чем в прошлом году, предложение отдельных продуктов питания;

расширение совокупного спроса в результате значительных бюджетных расходов;

дальнейший рост заработных плат;

дефицит электроэнергии в отопительный сезон.

Снижение инфляции, по прогнозу Нацбанка, начнется уже весной следующего года. До конца 2025 года она замедлится до 6,5% и в дальнейшем будет направляться к цели НБУ 5%.