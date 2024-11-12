В октябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV). Больше электрокаров покупают в Киеве. Об этом сообщает Укравтопром.
В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары
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Где больше всего покупают электрокаров
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- город Киев — 604 ед. (48% б/у);
- Львовская область — 597 ед. (92% б/у);
- Киевская обл. — 364 ед. (69% б/у);
- Днепропетровская обл. — 310 ед. (75% б/у);
- Одесская обл. — 267 ед. (75% б/у).
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Бестселлеры
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской обл. был Honda M-NV. В Киевской области — VW ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — в Киеве и области и на Днепропетровщине.
- Nissan Leaf — в Одесской и Львовской областях.
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Источник: Минфин
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