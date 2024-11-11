Аналитики Bernstein посоветовали своим клиентам «покупать на крипторынке все, что могут»

После того как биткоин достиг новых максимумов выше $82 000, отыгрывая победу Дональда Трампа на выборах на прошлой неделе, аналитики исследовательской и брокерской компании Bernstein призвали инвесторов как можно скорее вложиться в криптоиндустрию. Об этом пишет издание The Block.

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«Добро пожаловать на бычий рынок криптовалют — покупайте все, что можете», — пишут аналитики в рассылке своим клиентам в понедельник.

Они призвали инвесторов, воздержавшихся от вложений в криптовалюту из-за регуляторных опасений, «поменять свой подход» после результатов выборов в США, указывая на ожидания благоприятного для криптовалют регулирования при Трампе, начиная с нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Трамп во время предвыборной кампании пообещал создать национальный запас биткоинов и «положить конец войне с регулированием криптовалют».

Хотя новое стратегическое резервирование требует законодательства и может быть реализовано не раньше конца 2025 года, «направление движения к тому, чтобы биткоин станет казначейским активом, хранимым корпорациями, правительствами и учреждениями, очевидно для нас», подчеркивают в Bernstein.

Bernstein порекомендовал к покупке целый ряд цифровых активов, включая BTC, ETH, SOL, OP, ARB, POL, UNI, AAVE и LINK.

«Мы остаемся уверенными в нашей целевой цене биткоина в $200,000 к концу 2025 года. Даже при $81 000 (+87% с начала года) мы считаем, что соотношение риска и вознаграждения благоприятно на следующие 12 месяцев», считают в компании.