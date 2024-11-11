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11 ноября 2024, 17:45 Читати українською

Аналитики Bernstein посоветовали своим клиентам «покупать на крипторынке все, что могут»

После того как биткоин достиг новых максимумов выше $82 000, отыгрывая победу Дональда Трампа на выборах на прошлой неделе, аналитики исследовательской и брокерской компании Bernstein призвали инвесторов как можно скорее вложиться в криптоиндустрию. Об этом пишет издание The Block.

После того как биткоин достиг новых максимумов выше $82 000, отыгрывая победу Дональда Трампа на выборах на прошлой неделе, аналитики исследовательской и брокерской компании Bernstein призвали инвесторов как можно скорее вложиться в криптоиндустрию.

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«Добро пожаловать на бычий рынок криптовалют — покупайте все, что можете», — пишут аналитики в рассылке своим клиентам в понедельник.

Они призвали инвесторов, воздержавшихся от вложений в криптовалюту из-за регуляторных опасений, «поменять свой подход» после результатов выборов в США, указывая на ожидания благоприятного для криптовалют регулирования при Трампе, начиная с нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Трамп во время предвыборной кампании пообещал создать национальный запас биткоинов и «положить конец войне с регулированием криптовалют».

Хотя новое стратегическое резервирование требует законодательства и может быть реализовано не раньше конца 2025 года, «направление движения к тому, чтобы биткоин станет казначейским активом, хранимым корпорациями, правительствами и учреждениями, очевидно для нас», подчеркивают в Bernstein.

Bernstein порекомендовал к покупке целый ряд цифровых активов, включая BTC, ETH, SOL, OP, ARB, POL, UNI, AAVE и LINK.

«Мы остаемся уверенными в нашей целевой цене биткоина в $200,000 к концу 2025 года. Даже при $81 000 (+87% с начала года) мы считаем, что соотношение риска и вознаграждения благоприятно на следующие 12 месяцев», считают в компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
gucci
gucci
11 ноября 2024, 17:56
#
Разводняк світового масштабу. Як і акції трамп медіа. Але краще за казіно
+
+15
Daos
Daos
11 ноября 2024, 18:15
#
А тем временем уже почти 85К)
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
11 ноября 2024, 18:48
#
Неделю назад подумывала продать квартиру и на эти деньги купить одну монету Битка. 😊 Теперь гляжу — не успею, пока соберусь — уже придется продать две квартиры за монетку… 😂😂
+
0
bonv
bonv
11 ноября 2024, 18:51
#
Все не потрібно:))))
+
0
ccc2013
ccc2013
11 ноября 2024, 18:58
#
Налетай,пока не поздно:))))
+
0
R S
R S
11 ноября 2024, 19:50
#
Загоняют хомяков на стрижку…)).
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