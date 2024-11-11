Акции Tesla продолжают отыгрывать альянс Маска и Трампа

Акции Tesla подскочили более чем на 7% на премаркете в понедельник, продолжив агрессивное ралли на ожиданиях, что автопроизводитель выиграет от поддержки Маском избранного президента Трампа. Об этом пишет Yahoo Finance.

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Цена акций

В пятницу бумаги компании закрылись с повышением более чем на 8%.

Ожидается, что при цене в $344,50 стоимость Tesla увеличится более чем на $74 млрд, если после открытия торгов бычья динамика сохранится. С момента объявления о победе Трампа на выборах в прошлую среду акции компании подскочили почти на 28%, впервые за два года превысив рыночную стоимость в 1 трлн долларов.

Маск и Трамп

Маск поддерживал Трампа на протяжении нескольких месяцев в надежде, что его тесные связи с избранным президентом позволят его компаниям получить выгоду при новой администрации, отмечают аналитики.

В сентябре Трамп заявил, что создаст правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском, чтобы сократить федеральные расходы.

Потенциальное влияние Маска на правительство может быть значительным для других его предприятий, таких как широкополосная система Starlink, благодаря его роли крупного подрядчика Министерства обороны США.