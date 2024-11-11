Стоимость биткоина достигла рекордной отметки в $81 000

Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) впервые превысила $81 000. Об этом стало известно из данных криптобиржи Binance .

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Детали

Согласно данным Binance, на 10:21 цена составляет $81 029, что означает +2,49% к росту за день.

Согласно интерактивным данным «Минфина», по состоянию на 11:59 стоимость первой криптовалюты составляет 81, 334 доллара за монету.

Напомним

10 ноября стоимость биткоина впервые превысила $80 000. Цена составляла $80 062.

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Как сообщают профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Дональда Трампа. Вместе с биткоином растут и другие криптовалюты.

Стоимость TON достигла показателя в $5,57, 9 ноября цена колебалась в районе $5,1, а 5 ноября стоимость опускалась до $4,54.

Первая криптовалюта положительно отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала обновлять ATH (максимумы) в день выборов.

Предыдущая вершина ($73,737) была достигнута 14 марта 2024 на ажиотаже вокруг запуска спотовых биткоин-ETF. 6 ноября биткоин пробил этот уровень и закрепился на $75 тыс.

До 8 ноября BTC несколько раз обновлял максимум, отскочив от отметки $77 тыс.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву» и создать «стратегический национальный резерв биткоинов», в котором правительство страны будет хранить свои токены. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, добывали и производили в США», — говорил Трамп в июле.

«Учитывая, что Трампа считают сторонником криптовалюты, это был лишь вопрос времени, когда произойдет какой-то подъем, и именно его мы сейчас наблюдаем», — заявил Bloomberg Ле Ши из криптовалютного маркетмейкера Auros.

Биткоин прибавил около 91% с начала года, в том числе благодаря снижению процентных ставок ФРС. Рост крупнейшего цифрового токена превышает доходность акций и золота, отмечает Bloomberg.