Биткоин впервые достиг беспрецедентной отметки в $80 000

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 ноября 2024, 8:13 Читати українською

Биткоин впервые достиг беспрецедентной отметки в $80 000

Биткоин впервые достиг отметки в 80 000 долларов на фоне оптимизма по поводу победы Дональда Трампа на выборах в США,сообщает Bloomberg.

Биткоин впервые достиг отметки в 80 000 долларов на фоне оптимизма по поводу победы Дональда Трампа на выборах в США,сообщает Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак влияет победа Трампа на курсИнтерес избранного президента Трампа к криптовалютам подстегивает рынок.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как влияет победа Трампа на курс

Интерес избранного президента Трампа к криптовалютам подстегивает рынок. Трейдеры цифровыми активами прогнозируют более благоприятные условия регулирования при новом президенте.

В воскресенье, 10 ноября, курс криптовалюты вырос на целых 4,7% — до беспрецедентных 80 092 долларов.

Вслед за первой криптовалютой рост продолжили и другие цифровые активы из топ-10 по капитализации. Больше других за сутки прибавили Cardano (+32,1%) и Dogecoin (+10,4%).

Читайте: Трамп победил: почему растут акции частных тюрем и когда США увеличат помощь Украине

Напомним

Первая криптовалюта положительно отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала обновлять ATH (максимумы) в день выборов.

Предыдущая вершина ($73,737) была достигнута 14 марта 2024 на ажиотаже вокруг запуска спотовых биткоин-ETF. 6 ноября биткоин пробил этот уровень и закрепился на $75 тыс.

До 8 ноября BTC несколько раз обновлял максимум, отскочив от отметки $77 тыс.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву» и создать «стратегический национальный резерв биткоинов», в котором правительство страны будет хранить свои токены. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, добывали и производили в США», — говорил Трамп в июле.

«Учитывая, что Трампа считают сторонником криптовалюты, это был лишьвопрос времени, когда произойдет какой-то подъем, и именно его мы сейчас наблюдаем», — заявил Bloomberg Ле Ши из криптовалютного маркетмейкера Auros.

Биткоин прибавил около 91% с начала года, в том числе благодаря снижению процентных ставок ФРС. Рост крупнейшего цифрового токена превышает доходность акций и золота, отмечает Bloomberg.

Доллар и золото, как правило, находятся в обратной корреляции: стоимость металла растет при ослаблении американской валюты и наоборот. Победа Трампа на выборах привела к резкому росту доллара, снизив привлекательность номинированных в нем товаров, писал Bloomberg. Индекс Bloomberg Dollar Spot после новостей о победе Трампа продемонстрировал самый большой рост с марта 2020 года.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Трамп получил на них 312 голосов выборщиков, кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис — 226 голосов. По последним данным, за Трампа проголосовали 74,6 млн избирателей (50,5%), за Харрис — почти 71 млн американцев(47,9%).

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Bookseller
Bookseller
11 ноября 2024, 9:40
#
Жду 82500, чтобы продать 0.02 битка, потом продам 0.02, когда цена станет на 10000 больше — 92500 и так далее: 102500, 112500, 122500… Такой план. Пока не закончатся мои 3.74 битка — должно выйти 3000000 баксов в конце концов 🤑🤑🤑
+
+15
Bookseller
Bookseller
11 ноября 2024, 10:04
#
Как считаю: у меня 3.74 битка, пусть 0.02 уйдет на комиссию при выводах, тогда оставляем чистыми 3.72. Если выводить по 0.02, то это будет 186 выводов. Первый вывод будет при цене 82500, а последний при цене 82500 + 185 * 10000 = 1932500, средняя цена вывода (1932500 + 82500)/2 = 1007500. Тогда полная сумма равна 1007500*0.02*186= 3747900
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 ноября 2024, 10:56
#
А по якому курсі купували, якщо не секрет?:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами