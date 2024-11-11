Биткоин впервые достиг беспрецедентной отметки в $80 000

Биткоин впервые достиг отметки в 80 000 долларов на фоне оптимизма по поводу победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как влияет победа Трампа на курс

Интерес избранного президента Трампа к криптовалютам подстегивает рынок. Трейдеры цифровыми активами прогнозируют более благоприятные условия регулирования при новом президенте.

В воскресенье, 10 ноября, курс криптовалюты вырос на целых 4,7% — до беспрецедентных 80 092 долларов.

Вслед за первой криптовалютой рост продолжили и другие цифровые активы из топ-10 по капитализации. Больше других за сутки прибавили Cardano (+32,1%) и Dogecoin (+10,4%).

Читайте: Трамп победил: почему растут акции частных тюрем и когда США увеличат помощь Украине

Напомним

Первая криптовалюта положительно отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала обновлять ATH (максимумы) в день выборов.

Предыдущая вершина ($73,737) была достигнута 14 марта 2024 на ажиотаже вокруг запуска спотовых биткоин-ETF. 6 ноября биткоин пробил этот уровень и закрепился на $75 тыс.

До 8 ноября BTC несколько раз обновлял максимум, отскочив от отметки $77 тыс.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву» и создать «стратегический национальный резерв биткоинов», в котором правительство страны будет хранить свои токены. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, добывали и производили в США», — говорил Трамп в июле.

«Учитывая, что Трампа считают сторонником криптовалюты, это был лишьвопрос времени, когда произойдет какой-то подъем, и именно его мы сейчас наблюдаем», — заявил Bloomberg Ле Ши из криптовалютного маркетмейкера Auros.

Биткоин прибавил около 91% с начала года, в том числе благодаря снижению процентных ставок ФРС. Рост крупнейшего цифрового токена превышает доходность акций и золота, отмечает Bloomberg.

Доллар и золото, как правило, находятся в обратной корреляции: стоимость металла растет при ослаблении американской валюты и наоборот. Победа Трампа на выборах привела к резкому росту доллара, снизив привлекательность номинированных в нем товаров, писал Bloomberg. Индекс Bloomberg Dollar Spot после новостей о победе Трампа продемонстрировал самый большой рост с марта 2020 года.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Трамп получил на них 312 голосов выборщиков, кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис — 226 голосов. По последним данным, за Трампа проголосовали 74,6 млн избирателей (50,5%), за Харрис — почти 71 млн американцев(47,9%).