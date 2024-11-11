Хедж-фонды, продавшие акции Tesla, потеряли более $5 млрд

После победы Дональда Трампа на выборах хедж-фонды, делающие ставки против Tesla Inc., потеряли миллиарды долларов . Они сделали такие ставки, так как ощущают последствия особых отношений между избранным президентом и Иланом Маском, сообщает Bloomberg.

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Детали

Согласно расчетам агентства, основанным на данных, собранных S3 Partners, хедж-фонды, которые имели короткие позиции по Tesla в период между днем выборов и закрытием торгов в пятницу, 8 ноября, понесли убытки в размере не менее 5,2 млрд долларов.

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Напомним

Как ранее писал «Минфин», состояние Илона Маска впервые за почти три года превысило $300 млрд после резкого роста акций Tesla. Инвесторы верят, что тесные связи Маска с Трампом помогут усилить компанию.

Маск увеличил свое личное состояние после победы Трампа больше, чем кто-либо другой из индекса миллиардеров Bloomberg. Акции Tesla подскочили на 28% с момента закрытия торгов 5 ноября, увеличив его состояние на $50 млрд до $313,7 млрд.

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