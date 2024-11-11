Мировые цены на продовольствие выросли до максимума за полтора года

В октябре мировые цены на продовольствие достигли самого высокого за последние 18 месяцев уровня. Этому способствовал резкий рост котировок на растительном масле. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает Forbes.

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Как изменились цены

В частности, в прошлом месяце Индекс продовольственных цен ФАО составил 127,4 пункта, что на 2% больше, чем в сентябре, и на 5,5% больше его показателя в прошлом году.

В то же время, Индекс остался на 20,5% ниже максимального значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Индекс цен ФАО на растительные масла в октябре увеличился на 7,3%, достигнув двухлетнего максимума из-за роста котировок на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло, что было вызвано в первую очередь опасениями относительно объемов производства.

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Индекс цен на зерновые увеличился на 0,9% из-за роста экспортных цен на пшеницу и кукурузу.

Индекс цен на сахар увеличился на 2,6% на фоне сохранения обеспокоенности перспектив производства сахара в Бразилии в сезоне 2024−2025 годов из-за длительных засушливых погодных условий.

Индекс цен на молочные продукты вырос на 1,9% в октябре, что в среднем на 21,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост был обусловлен прежде всего повышением мировых цен на сыры и сливочное масло, в то время как котировки на сухое молоко снизились.

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Индекс цен на мясо, вопреки общей тенденции роста, снизился на 0,3% по сравнению с сентябрем, главным образом из-за снижения цен на свинину вследствие увеличения объемов убоя в Западной Европе на фоне слабого внутреннего и международного спроса.