Рост цен на яйца: В Минагрополитики объяснили, почему это произошло и чего ждать до конца года

Традиционно из-за сезонных факторов в октябре и ноябре в Украине растут цены на яйца. В ноябре 2022 цена за десяток яиц достигала 65 грн. Сейчас же в октябре 2024 года цена составляет около 61 грн за десяток. Об этом в комментарии Общественному рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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По его словам, сезонные изменения объясняются снижением производительности кур из-за похолодания. Это влияет не только на домашние хозяйства, но и на промышленное производство.

Также происходит обновление поголовья кур, что традиционно сопровождается снижением производства. В октябре этого года производство яиц было на 5% меньше, чем в прошлом.

Другим важным фактором является рост цен на корма, связанный с восстановлением цен на зерновые после нескольких лет низких показателей, обусловленных, среди прочего, блокадой морских путей.

Этот рост оказывает положительное влияние на фермеров, ведь их производство становится более рентабельным. Однако одновременно увеличивается и себестоимость производства яиц.

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«Фактически анализ предыдущих периодов в рыночной тенденции показывают, что в дальнейшем не следует ожидать существенных рыночных колебаний. Соответственно существенные изменения цен. Практика 2-летней давности показала, что начало ноября — это пик и затем постепенное выравнивание и снижение цен. Однозначно после нового года это будет снижение очень часто и рубильное», — отметил Высоцкий.

Пик и снижение цен

Анализируя тенденции прошлых лет, заместитель министра аграрной политики и продовольствия отметил, что в ноябре цены достигают пика, после чего начинается постепенное понижение.

Ожидается, что после Нового года произойдет значительное понижение цен. При стабильной работе энергосистемы в стране, существенных ценовых колебаний на основные продукты, в частности мясо, молочную продукцию, муку и овощной набор, не предусматривается.

«Единственный фактор, который мог бы повлиять — это, конечно же, состояние энергосистемы в стране. При стабильной работе энергосистемы существенных изменений цен на основные продукты мясомолочного направления, мука — крупельного или борщового набора как минимум до конца года не предусматриваются», — подытожил Высоцкий.