Биткоин установил новый рекорд и вплотную приблизился к $80 000

Сегодня, 10 ноября, утром цена первой криптовалюты подскочила до $79 654. Это новый исторический максимум, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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После нового рекорда курс биткоина немного откатился назад и к моменту написания новости составляет около $79 000. За сутки актив вырос на 3,21%, за неделю — на 15,23%.

По данным Bloomberg, в 2024 году биткоин прибавил примерно 90% благодаря высокому спросу на специализированные фондовые биржи США и снижению процентной ставки ФРС.

Рост крупнейшего цифрового токена, установившего новые рекорды после президентских выборов в США, превышает доходы от таких инвестиций, как акции и золото.

Что с другими криптовалютами

Почти все остальные криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Ethereum достиг $3 184: за 24 часа актив вырос на 4,93%, за неделю — на 29,73%. Но самый большой рост — у Cardano: за сутки — 32,32%, за 7 дней — 68,75%.

Напомним

«Минфин» писал, что биткоин несколько раз обновил максимумы на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Первая криптовалюта положительно отреагировала на победу и начала обновлять ATH (максимумы) еще в день выборов.

Ранее эксперты предполагали, что первый биткоин может вырасти до $80 тысяч в случае победы Трампа, а до конца года прогнозируют рост до $90-$100 тысяч.