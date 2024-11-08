Шмыгаль анонсировал ежемесячную доплату учителям с 2025 года

Кабинет министров принял решение, согласно которому, начиная с 1 января 2025 года, украинским учителям будут доплачивать по 1 тысяче гривен, с сентября доплаты вырастут вдвое. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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По его словам, уже с 1 января 2025 года будет введена ежемесячная «учительская доплата» в размере 1 000 грн «на руки». В то же время, с 1 сентября выплаты увеличат до 2 000 грн «на руки» каждому учителю.

«Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня обучает и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины», — отметил премьер.