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8 ноября 2024, 15:17 Читати українською

В третьем квартале средний официальный курс гривны по отношению к доллару снизился на 3,2%

В третьем квартале 2024 года средний официальный курс гривны к доллару ослаб на 3,2%, прежде всего по причине усиления турбулентности на валютном рынке в июле. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

В третьем квартале 2024 года средний официальный курс гривны к доллару ослаб на 3,2%, прежде всего по причине усиления турбулентности на валютном рынке в июле.
Фото: НБУ

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«Соблюдая задекларированные принципы управляемой гибкости, НБУ обеспечивал умеренные двусторонние колебания официального курса гривны к доллару США, направление движения которого определялось изменениями в балансе спроса и предложения на рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ на определенное ухудшение курсовых ожиданий и учитывая инфляционную динамику, НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты в третьем квартале до $9,2 млрд (по сравнению с $8,3 млрд во втором квартале).

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Это позволило снизить амплитуду колебаний обменного курса гривны и успокоило участников рынка. Этому также способствовало поступление значительных объемов официального финансирования в августе.

Ключевые факторы

Среди ключевых факторов, определявших спрос на валюту, оставались высокие расходы бюджета, учитывая значительные объемы международной помощи.

Влияние на валютный рынок оказало и сезонное (из-за исчерпания остатков кукурузы и поставки нового урожая с/х продукции) и ситуативное (связанное с регуляцией сроков расчетов) колебание спроса и предложения валюты со стороны производителей аграрной продукции.

В условиях слабого мирового спроса снизились поступления от экспорта железных руд, что, впрочем, было компенсировано наращиванием поставок металлургии на фоне постепенного восстановления ферросплавной отрасли.

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В то же время спрос на валюту несколько увеличился из-за значительной потребности в закупках энергетического оборудования и э/э, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме и рост импорта горючего как в результате сезонного фактора, так и в ожидании повышения налогов.

Активизация летнего отдыха и оживление миграции обусловило более высокие расходы украинцев за границей. Кроме того, выросли объемы разрешенных в рамках либерализации валютных ограничений бизнес-операций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
8 ноября 2024, 15:30
#
Це той «офіційний» курс НБУ, на котрий банки давно не орієнтуються?))
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