Реальные зарплаты превысят довоенный уровень — НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за рабочую силу. Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ .

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В сообщении говорится, что во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,6% г/г, номинальные — на 22,1% г/г.

Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими и в дальнейшем поддерживали частное потребление.

В НБУ прогнозируют, что уровень безработицы в экономике будет постепенно уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения. Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда в первую очередь из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на которой будут сказываться последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе.