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8 ноября 2024, 14:33 Читати українською

Реальные зарплаты превысят довоенный уровень — НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за рабочую силу. Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ.

Национальный банк Украины ожидает, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за рабочую силу.

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В сообщении говорится, что во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,6% г/г, номинальные — на 22,1% г/г.

Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими и в дальнейшем поддерживали частное потребление.

В НБУ прогнозируют, что уровень безработицы в экономике будет постепенно уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения. Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда в первую очередь из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на которой будут сказываться последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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0
Prya
Prya
8 ноября 2024, 15:09
#
Спасибо слугам народу
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0
Я_ __
Я_ __
8 ноября 2024, 15:11
#
З РЕАЛЬНОЮ інфляцією, підвищенням податків, підвищенням тарифів на електроенергію, таке підвищення зарплат — це не означає потенційної заможності громадян, це по суті індексація на рівень реальної інфляції в першу чергу.
+
0
neverice
neverice
8 ноября 2024, 16:55
#
По суті це і є індексація. Але той факт, що відбувається хоча б відновлення довоєнного рівня, під час війни то, є неймовірним фактом саме по собі. Хоча дуже мало хто здатний це реально оцінити.
Бо всі помічають зміни цінників в магазинах і практично ніхто не помічає зміни в зарплатах, як би це не звучало парадоксально.
Типове — «10 років тому на 200 грн можна було купити купу продуктів, а зараз не вистачає на те все». При цьому, ніхто не пам’ятає свою зарплату 10 років тому.
+
+30
KValera
KValera
8 ноября 2024, 15:21
#
Те що реальні зарплати в НБУ перевищать довоєнний рівень ніяких сумнівів не має.
+
+45
asdf2024
asdf2024
8 ноября 2024, 15:26
#
У Депутатов и прокуроров.
+
0
TAN72
TAN72
8 ноября 2024, 15:44
#
Забыли уточнить у кого именно вырастут 😂
+
0
Mini Mi
Mini Mi
8 ноября 2024, 16:53
#
Угу, при росте доллара больше чем на 50% так все и будет, ага.
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