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8 ноября 2024, 12:22 Читати українською

Цена Solana достигла $200, спотовые биткоин-ETF зафиксировали рекордный приток капитала: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали рекордный приток капитала

В четверг, 7 ноября, чистый суточный приток капитала в американские спотовые биткоин-ETF обновил исторический максимум на отметке в $1,38 млрд. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.

По данным платформы, приток средств получили восемь биткоин-фондов, а именно:

  • IBIT — $1,12 млрд;
  • FBTC — $190,92 млн;
  • BTC — $20,38 млн;
  • ARKB — $17,61 млн;
  • BITB — $13,36 млн;
  • GBTC — $7,31 млн;
  • HODL — $4,34 млн;
  • BRRR — $2,17 млн.

Еще у четырех ETF движение капитала не наблюдалось.

В секторе Ethereum-ETF зафиксировали приток капитала на $79,74 млн, это максимум с августа 2024 года. Средства привлекли такие фонды, как:

  • FETH — $28,93 млн;
  • ETHA — $23,66 млн;
  • ETHV — $12,71 млн;
  • ETHW — $6,64 млн;
  • ETH — $5,48 млн;
  • QETH — $2,32 млн.

У остальных ETF движение капитала не обнаружили.

Coinbase запустила cbBTC в сети Solana

Криптовалютная биржа Coinbase запустила «обернутый» биткоин в сети Solana — cbBTC. Токен стандарта SPL снабжен хранящимся на бирже цифровым золотом в соотношении 1:1.

Поддержку актива добавил ряд DeFi-проектов, включая Jupiter, Raydium, Orca, Jito и другие. На момент написания новости выпущено cbBTC на $10,32 млн.

Цена Solana достигла $200

В ночь на 8 ноября котировки Solana достигли отметки в $200, которую последний раз наблюдали в апреле 2024 года. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости Solana торгуется на отметке $202. За сутки актив вырос на 7,75%, за неделю — на 21,63%. Отметим, что исторический максимум около $260 был в ноябре 2021 года.

Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост за последние 24 часа. Причем больше всего Cardano (+15,42%).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Биткоин несколько раз обновил максимумы на фоне победы Трампа

Детройт хочет стать крупнейшим городом США с приемом оплаты в криптоактивах

Власти Детройта заявили о намерении сделать этот населенный пункт самым крупным городом в США, принимающим платежи в цифровых активах. Представители местного руководства отметили, что соответствующая возможность станет доступна в середине 2025 года.

По имеющейся информации, жители города смогут оплачивать с помощью криптоактивов коммунальные услуги и разные сборы. Для осуществления платежей власти выбрали платформу от компании PayPal.

«Детройт создает технологически дружественную среду, расширяющую возможности жителей и предпринимателей. Мы рады стать одним из первых крупных городов США, исследующим гражданские приложения блокчейнов и позволяющим жителям использовать свою криптовалюту как способ оплаты», — заявил мэр Детройта Майк Дагган.

Власти подчеркнули, что наряду с новой услугой планируют внедрить дополнительные функции в платежные сервисы города. Представители Детройта также призвали предпринимателей и разработчиков из блокчейной области поделиться идеями о вариантах улучшения обслуживания местных жителей.

Город особенно заинтересован в Web3-проектах, позволяющих повысить прозрачность и безопасность государственных услуг, отметили в местном казначействе.

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Источник: Минфин
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