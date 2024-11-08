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Цена Solana достигла $200, спотовые биткоин-ETF зафиксировали рекордный приток капитала: что нового на рынке
Спотовые биткоин-ETF зафиксировали рекордный приток капитала
В четверг, 7 ноября, чистый суточный приток капитала в американские спотовые биткоин-ETF обновил исторический максимум на отметке в $1,38 млрд. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.
По данным платформы, приток средств получили восемь биткоин-фондов, а именно:
- IBIT — $1,12 млрд;
- FBTC — $190,92 млн;
- BTC — $20,38 млн;
- ARKB — $17,61 млн;
- BITB — $13,36 млн;
- GBTC — $7,31 млн;
- HODL — $4,34 млн;
- BRRR — $2,17 млн.
Еще у четырех ETF движение капитала не наблюдалось.
В секторе Ethereum-ETF зафиксировали приток капитала на $79,74 млн, это максимум с августа 2024 года. Средства привлекли такие фонды, как:
- FETH — $28,93 млн;
- ETHA — $23,66 млн;
- ETHV — $12,71 млн;
- ETHW — $6,64 млн;
- ETH — $5,48 млн;
- QETH — $2,32 млн.
У остальных ETF движение капитала не обнаружили.
Coinbase запустила cbBTC в сети Solana
Криптовалютная биржа Coinbase запустила «обернутый» биткоин в сети Solana — cbBTC. Токен стандарта SPL снабжен хранящимся на бирже цифровым золотом в соотношении 1:1.
Поддержку актива добавил ряд DeFi-проектов, включая Jupiter, Raydium, Orca, Jito и другие. На момент написания новости выпущено cbBTC на $10,32 млн.
Цена Solana достигла $200
В ночь на 8 ноября котировки Solana достигли отметки в $200, которую последний раз наблюдали в апреле 2024 года. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
На момент написания новости Solana торгуется на отметке $202. За сутки актив вырос на 7,75%, за неделю — на 21,63%. Отметим, что исторический максимум около $260 был в ноябре 2021 года.
Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост за последние 24 часа. Причем больше всего Cardano (+15,42%).
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Биткоин несколько раз обновил максимумы на фоне победы Трампа
Детройт хочет стать крупнейшим городом США с приемом оплаты в криптоактивах
Власти Детройта заявили о намерении сделать этот населенный пункт самым крупным городом в США, принимающим платежи в цифровых активах. Представители местного руководства отметили, что соответствующая возможность станет доступна в середине 2025 года.
По имеющейся информации, жители города смогут оплачивать с помощью криптоактивов коммунальные услуги и разные сборы. Для осуществления платежей власти выбрали платформу от компании PayPal.
«Детройт создает технологически дружественную среду, расширяющую возможности жителей и предпринимателей. Мы рады стать одним из первых крупных городов США, исследующим гражданские приложения блокчейнов и позволяющим жителям использовать свою криптовалюту как способ оплаты», — заявил мэр Детройта Майк Дагган.
Власти подчеркнули, что наряду с новой услугой планируют внедрить дополнительные функции в платежные сервисы города. Представители Детройта также призвали предпринимателей и разработчиков из блокчейной области поделиться идеями о вариантах улучшения обслуживания местных жителей.
Город особенно заинтересован в Web3-проектах, позволяющих повысить прозрачность и безопасность государственных услуг, отметили в местном казначействе.
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