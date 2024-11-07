Повестки в первую очередь посылают тем, кто не платит налоги — Шмыгаль

Анонсированный властями принцип «воюй или работай» уже начал действовать. Его основа состоит в том, что повестки на мобилизацию через систему «Оберег» в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме, сообщает Liga.net.

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«Этот принцип уже введен. По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр „Оберіг“, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным». Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено, работающим людям", — сказал он.

В новогоднем обращении к 2024 году президент Владимир Зеленский впервые сказал, что в Украине не получится просто игнорировать войну: «ты или работаешь, или воюешь».

В августе 2024 года Шмыгаль рассказал, что этот принцип предполагает введение ряда «мер, которые рынок труда выведут из тени».

Напомним

«Минфин» писал, что представители территориальных центров комплектации теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.