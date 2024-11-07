Повестки в первую очередь посылают тем, кто не платит налоги — Шмыгаль

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 13:03 Читати українською

Повестки в первую очередь посылают тем, кто не платит налоги — Шмыгаль

Анонсированный властями принцип «воюй или работай» уже начал действовать. Его основа состоит в том, что повестки на мобилизацию через систему «Оберег» в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме, сообщает Liga.net.

Анонсированный властями принцип «воюй или работай» уже начал действовать.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Этот принцип уже введен. По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр „Оберіг“, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным». Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено, работающим людям", — сказал он.

В новогоднем обращении к 2024 году президент Владимир Зеленский впервые сказал, что в Украине не получится просто игнорировать войну: «ты или работаешь, или воюешь».

В августе 2024 года Шмыгаль рассказал, что этот принцип предполагает введение ряда «мер, которые рынок труда выведут из тени».

Напомним

«Минфин» писал, что представители территориальных центров комплектации теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+87
zevs1
zevs1
7 ноября 2024, 13:14
#
Сколько детей украинских политиков и чиновников воюет на фронте?
+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
7 ноября 2024, 13:23
#
Вони шо лохи?
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
7 ноября 2024, 13:26
#
Війна це обов'язок простолюдинів. Благородні українці, з блакитною державною кров’ю в венах, не повинні відчувати жодних незручностей від війни.
+
0
Я_ __
Я_ __
7 ноября 2024, 14:01
#
EvilReptiloid

блакитною державною, патріотично патріотичною та ПОТУЖНОЮ кров’ю в венах))
+
0
neverice
neverice
7 ноября 2024, 13:40
#
І як це виправдовує тих, хто не працює та податків не платить?
Тим паче, що якщо діти політиків не працюють — то вони також попадають під цю категорію. А якщо працюють, легально платять податки — то чому тунеядець, що ніде не працює краще за дитину політика? Принцип користі для суспільства мабуть найкраще підходить для цієї ситуації. І з тунеядців користі суспільству нуль, бо живуть вони фактично за чужий рахунок.
+
0
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 13:41
#
Тю они что глупые чтоль.Плюс они живут в Италиях и США.Что им до Угледара…
+
+40
Riojas
Riojas
7 ноября 2024, 13:40
#
Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено, работающим людям Верим. Я поверил.
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
7 ноября 2024, 13:54
#
6 листопада 2024, 10:45
В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
7 ноября 2024, 13:58
#
Він має на увазі, що всі роботаючи пішли воювати в 22 році. А коли ти підеш зараз працювати офеційно, то попадеш в 2%, яких забирають зараз. Все зрозуміло))))
+
+15
Я_ __
Я_ __
7 ноября 2024, 13:59
#
«Повістки насамперед надсилають тим, хто не платить податки»

шмига ну це вже піздьож відвертий)) в чергове можна переконатися, що казнокради у владі відірвані від реальності максимально і живуть в якомусь своєму «рожевому» світі, де ми «потужно» зменшуємо інфляцію в умовах війни, виїзду 10 млн платників податків, окупації територій, кадрового голоду і тд
+
+15
Я_ __
Я_ __
7 ноября 2024, 14:05
#
«Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним.»

Все «логічно» і потужно, відправляти в окоп безробітнього, котрий не має здоров`я навіть вантажником піти, куди беруть всіх взагалі хто може важке таскати, а відкормлені бички в поліції, муніципальній варті, прикордонній службі, тцк, сбу, нацгвардії, прокуратурі, ну і так далі, котрі як правило проходили військову службу і вміють користуватися зброєю — це інше

«потужна перемога» незабаром тоді, «обов`язково»

При тому, що з України виїхало понад 10 млн людей плюс мінус, тобто на душу населення, поліцейських і до війни було забагато, а тепер в рази більше, і для чого бронювати таку кількість підготовлених фізично і вміючих користуватися зброєю поліцаїв — не ясно (ну ясно, щоб холопи не бунтували, то треба силовиків ближче до рубахи тримати і годувати добре, класичний прояв тоталітаризму )
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 ноября 2024, 14:33
#
Це не так працює. В першу чергу повістки відправляють тим, хто має відсрочку і без проблем заберуть її і принесуть в ТЦК (про це вже є навіть відоси в соц. мережах) і план по доставці повісток буде виконуватись. А якщо розсилати їх тим, хто їх не буде забирать, то план не буде виконуватись і зверху прилетить по шапці.
+
+5
S1ax
S1ax
7 ноября 2024, 14:34
#
Я работаю официально на вагонном заводе, имею бронь от него же. За последний месяц был остановлен тцк 6 раз, по дороге на работу! Просто проверили и пожелали хорошего дня. Вдруг кому то будет интересно…
+
0
Prya
Prya
7 ноября 2024, 14:53
#
А есть те, кто так не доходят до работы. И экономика летит к победе
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают arturfedyushin, Prya, TattiReuven и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами