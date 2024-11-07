Анонсированный властями принцип «воюй или работай» уже начал действовать. Его основа состоит в том, что повестки на мобилизацию через систему «Оберег» в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме, сообщает Liga.net.
Повестки в первую очередь посылают тем, кто не платит налоги — Шмыгаль
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«Этот принцип уже введен. По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр „Оберіг“, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным». Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено, работающим людям", — сказал он.
В новогоднем обращении к 2024 году президент Владимир Зеленский впервые сказал, что в Украине не получится просто игнорировать войну: «ты или работаешь, или воюешь».
В августе 2024 года Шмыгаль рассказал, что этот принцип предполагает введение ряда «мер, которые рынок труда выведут из тени».
Напомним
«Минфин» писал, что представители территориальных центров комплектации теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.
Комментарии - 14
блакитною державною, патріотично патріотичною та ПОТУЖНОЮ кров’ю в венах))
Тим паче, що якщо діти політиків не працюють — то вони також попадають під цю категорію. А якщо працюють, легально платять податки — то чому тунеядець, що ніде не працює краще за дитину політика? Принцип користі для суспільства мабуть найкраще підходить для цієї ситуації. І з тунеядців користі суспільству нуль, бо живуть вони фактично за чужий рахунок.
В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
шмига ну це вже піздьож відвертий)) в чергове можна переконатися, що казнокради у владі відірвані від реальності максимально і живуть в якомусь своєму «рожевому» світі, де ми «потужно» зменшуємо інфляцію в умовах війни, виїзду 10 млн платників податків, окупації територій, кадрового голоду і тд
Все «логічно» і потужно, відправляти в окоп безробітнього, котрий не має здоров`я навіть вантажником піти, куди беруть всіх взагалі хто може важке таскати, а відкормлені бички в поліції, муніципальній варті, прикордонній службі, тцк, сбу, нацгвардії, прокуратурі, ну і так далі, котрі як правило проходили військову службу і вміють користуватися зброєю — це інше
«потужна перемога» незабаром тоді, «обов`язково»
При тому, що з України виїхало понад 10 млн людей плюс мінус, тобто на душу населення, поліцейських і до війни було забагато, а тепер в рази більше, і для чого бронювати таку кількість підготовлених фізично і вміючих користуватися зброєю поліцаїв — не ясно (ну ясно, щоб холопи не бунтували, то треба силовиків ближче до рубахи тримати і годувати добре, класичний прояв тоталітаризму )