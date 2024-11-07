Победа Трампа привела к росту акций криптовалютных компаний более чем на 10%

Капитализация связанных с индустрией цифровых активов компаний увеличилась на премаркете более чем на 10% после выхода биткоина на новый ATH выше $75 000. Драйвером стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет Forklog.

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6 ноября акции MicroStrategy подорожали на 13,1%,Coinbase — на 19,1%.

Укрепляют позиции и майнинговые компании:

Marathon Digital Holdings — 11%;

Riot Platforms — 11,7%;

IREN — 13,6%.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что курс биткоина достиг $75 тысяч, установив новый исторический рекорд. Капитализация первой криптовалюты достигла $1,47 трлн, что позволило подняться в рейтинге самых дорогих компаний и активов на девятую позицию, оставив позади компанию Meta, владеющую соцсетью Facebook.