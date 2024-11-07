Тарифы Трампа обойдутся американцам в $78 млрд в год — исследование

Американские потребители могут потерять от $46 млрд до $78 млрд в покупательской способности каждый год, если будут введены новые тарифы на импорт в США, пишет Reuters со ссылкой на новое исследование Национальной федерации розничной торговли.

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Новые тарифы на импорт

Исследование NRF «Оценка влияния предлагаемых тарифов на импорт» изучает, как предложения Дональда Трампа о всеобщем тарифе в 10−20% на импорт из всех зарубежных стран и дополнительном тарифе в 60−100% на импорт из Китая повлияют на шесть категорий потребительских товаров: одежду, игрушки, мебель, бытовые приборы, обувь и дорожные товары.

«Ритейлеры сильно зависят от импортных товаров и компонентов, чтобы предлагать своим покупателям разнообразные продукт по доступным ценам», — сказал вице-президент NRF по политике цепочки поставок и таможни Джонатан Голд. «Тариф — это налог, который платит американский импортер, а не иностранное государство или экспортер. Этот налог в конечном итоге ложится на плечи потребителей в виде повышения цен».

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Хотя некоторые американские производители могут выиграть от тарифов, выгода американских производителей и казны от доходов от тарифов не перевешивает общие потери потребителей.

Например, тостер стоимостью $40 обойдется потребителям в $48−52 после введения тарифов. Цена на пару спортивной обуви за $50 подскочит до $59−64, а комплект матраса и пружин за $2 000 будет стоить $2 128 до $2 190.

В каждой категории повышение цен и потеря покупательской способности особенно сильно ударят по семьям с низким уровнем дохода, говорится в исследовании.