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7 ноября 2024, 9:23 Читати українською

Тарифы Трампа обойдутся американцам в $78 млрд в год — исследование

Американские потребители могут потерять от $46 млрд до $78 млрд в покупательской способности каждый год, если будут введены новые тарифы на импорт в США, пишет Reuters со ссылкой на новое исследование Национальной федерации розничной торговли.

Американские потребители могут потерять от $46 млрд до $78 млрд в покупательской способности каждый год, если будут введены новые тарифы на импорт в США, пишет Reuters со ссылкой на новое исследование Национальной федерации розничной торговли.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиНовые тарифы на импорт Исследование NRF «Оценка влияния предлагаемых тарифов на импорт» изучает, как предложения Дональда Трампа о всеобщем тарифе в 10−20% на импорт из всех зарубежных стран и дополнительном тарифе в 60−100% на импорт из Китая повлияют на шесть категорий потребительских товаров: одежду, игрушки, мебель, бытовые приборы, обувь и дорожные товары.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые тарифы на импорт

Исследование NRF «Оценка влияния предлагаемых тарифов на импорт» изучает, как предложения Дональда Трампа о всеобщем тарифе в 10−20% на импорт из всех зарубежных стран и дополнительном тарифе в 60−100% на импорт из Китая повлияют на шесть категорий потребительских товаров: одежду, игрушки, мебель, бытовые приборы, обувь и дорожные товары.

«Ритейлеры сильно зависят от импортных товаров и компонентов, чтобы предлагать своим покупателям разнообразные продукт по доступным ценам», — сказал вице-президент NRF по политике цепочки поставок и таможни Джонатан Голд. «Тариф — это налог, который платит американский импортер, а не иностранное государство или экспортер. Этот налог в конечном итоге ложится на плечи потребителей в виде повышения цен».

Читайте: Трамп побеждает в выборах президента в США

Хотя некоторые американские производители могут выиграть от тарифов, выгода американских производителей и казны от доходов от тарифов не перевешивает общие потери потребителей.

Например, тостер стоимостью $40 обойдется потребителям в $48−52 после введения тарифов. Цена на пару спортивной обуви за $50 подскочит до $59−64, а комплект матраса и пружин за $2 000 будет стоить $2 128 до $2 190.

В каждой категории повышение цен и потеря покупательской способности особенно сильно ударят по семьям с низким уровнем дохода, говорится в исследовании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
7 ноября 2024, 9:40
#
Вітаю громодян США
+
0
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 10:04
#
ЗеЧеушеску перестанет денег давать на том и сэкономит. Трамп о своём народе беспокоится в отличии от некоторых.
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