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6 ноября 2024, 12:55 Читати українською

Акции Tesla празднуют победу Трампа взлетом на 13%

Акции Tesla резко выросли на премаркете в среду на ожиданиях, что победа Трампа на выборах будет выгодна генеральному директору автопроизводителя Илону Маску, пишет CNBC.

Акции Tesla резко выросли на премаркете в среду на ожиданиях, что победа Трампа на выборах будет выгодна генеральному директору автопроизводителя Илону Маску, пишет CNBC.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиАкции взлетелиБумаги Tesla подскочили на 13% перед началом основной сессии.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Акции взлетели

Бумаги Tesla подскочили на 13% перед началом основной сессии. Республиканец значительно опередил вице-президента Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков, согласно подсчетам NBC News.

В прошлом месяце Маск пожертвовал около $75 млн в America PAC — суперкомитет политической активности, который он основал ранее в этом году для поддержки республиканского кандидата.

Трамп пообещал назначить Маска главой комиссии по эффективности работы правительства, если будет избран. На митинге Трампа в Мэдисон-Сквер-Гарден в конце октября владелец SpaceX заявил, что в этой роли он может сократить федеральный бюджет на $2 трлн.

Читайте: Маск раскрыл, чем будет заниматься на должности в администрации Трампа

«Ваши деньги тратятся впустую, и департамент эффективности правительства это исправит», — сказал он на митинге.

На закрытии во вторник акции Tesla существенно отставали от более широкого рынка в этом году, поднявшись приблизительно на 1,2% по сравнению с ростом на 21,2%, зафиксированным S&P 500 с начала года.

Читайте: Союз Маска и Трампа: что хочет от скандального кандидата владелец Tesla

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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