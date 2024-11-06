Акции Tesla празднуют победу Трампа взлетом на 13%

Акции Tesla резко выросли на премаркете в среду на ожиданиях, что победа Трампа на выборах будет выгодна генеральному директору автопроизводителя Илону Маску, пишет CNBC.

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Акции взлетели

Бумаги Tesla подскочили на 13% перед началом основной сессии. Республиканец значительно опередил вице-президента Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков, согласно подсчетам NBC News.

В прошлом месяце Маск пожертвовал около $75 млн в America PAC — суперкомитет политической активности, который он основал ранее в этом году для поддержки республиканского кандидата.

Трамп пообещал назначить Маска главой комиссии по эффективности работы правительства, если будет избран. На митинге Трампа в Мэдисон-Сквер-Гарден в конце октября владелец SpaceX заявил, что в этой роли он может сократить федеральный бюджет на $2 трлн.

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«Ваши деньги тратятся впустую, и департамент эффективности правительства это исправит», — сказал он на митинге.

На закрытии во вторник акции Tesla существенно отставали от более широкого рынка в этом году, поднявшись приблизительно на 1,2% по сравнению с ростом на 21,2%, зафиксированным S&P 500 с начала года.

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