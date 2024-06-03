Союз Маска и Трампа: что хочет от скандального кандидата владелец Tesla

После того, как суд признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации, его дела по сбору пожертвований забуксовали. Подставить плечо, как сообщают СМИ, готов Илон Маск. О мотиве и особенностях этого союза рассказал Founder & CEO в Investudio Андрей Масло.

Деньги на победу

«Этому Маску только и дай что-нибудь в космос запустить — или ракету, или автомобиль, или крипту, или Трампа. Лишь бы хайп поднять и руки на этом нагреть…» — так комментируют американские паблики слухи о том, что Трамп ведет с Маском тайные переговоры, и предложил ему быть советником, когда его изберут на второй президентский срок в ноябре. Но давайте по очереди…

Предвыборная гонка в США уже изрядно финансово истощила оба политических лагеря и их кандидаты теперь активно наматывают круги вокруг американских толстосумов, внимательно выслушивая их видение «как бы, по их мнению, должно было бы выглядеть будущее Соединенных Штатов и мира…»

Вы все уже слышали, как наш Президент на прошлой неделе был сердит на Байдена, когда узнал, что тот, вместо того, чтобы ехать в Швейцарию бороться за мир, решил провести очередное благотворительное мероприятие в компании Джулии Робертс и Джорджа Клуни, которые помогают ему собирать средства на предвыборную кампанию среди звезд Голливуда.

Но речь сегодня не о них, а о другом крыле американского политикума — о республиканцах. Там ситуация не менее драматичная — вчера суд признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной порно актрисе из президентского избирательного фонда в 2016 году…

После таких обвинений, как вы понимаете, донатить на предвыборную кампанию Дональда теперь никто не торопится. А деньги ему сейчас нужны, как воздух, — счета заблокированы, суды, адвокаты, выборы… Он хватается за каждую соломинку и готов на все, чтобы выиграть гонку. В противном случае, конец…

Новые-старые союзники

Говорят, что в последнее время среди тех людей, кто симпатизирует республиканской партии и охотно делится с ее лидерами своим видением будущего, появился Илон Маск. У него дела сейчас тоже «не фонтан» — в связи с большой конкуренцией перспективы у Tesla, мягко говоря, «так себе». Но денег у него достаточно, да и авторитет — и в технологической среде, и среди влиятельных политиков, и среди простых людей.

У Маска и Трампа в прошлом непростые отношения. Илон подал в отставку из двух совещательных органов Белого дома, когда Трамп был у власти, из-за его решения вывести США из Парижского климатического соглашения. Но и с демократами у него отношения тоже не сложились — в 2022 году Маск заявил, что больше не будет голосовать за демократов, назвав их партией «раздора и ненависти». И снова развернулся лицом к республиканцам.

Несмотря на все, у них с Трампом много общего, включая склонность к категорическим высказываниям в социальных сетях. Маск разделяет многие принципы Трампа, критикует нелегальную иммиграцию и утверждает, что Байден пытается привезти в страну новых избирателей, чем подвергает сомнению честность предстоящих выборов в США. Но вернемся к слухам…

Основными темами в диалогах Маска с республиканцами, по информации компетентных источников The Wall Street Journal, были электромобили, космическая отрасль и криптовалюты. Кроме того, Трамп и Маск обсуждали варианты, по которым Илон может занять широкую консультативную роль в случае победы Дональда в ноябре.

Маск в своем Х это, конечно же, отрицает и обвиняет СМИ (Bloomberg, WSJ) в буйной фантазии. Однако американские паблики ему не верят. Одни говорят, что тот решил воспользоваться ситуацией и «купить Трампа по дешевке». Остальные видят в его поведении собственные амбиции на президентское кресло.

Может ли Маск действительно стать будущим президентом США? Конечно же нет — он родился в Южной Африке, поэтому эта дорога для него закрыта навсегда. Однако иметь прямой доступ к формированию политического курса самой влиятельной политической силы и задавать через них траекторию развития цивилизации — именно то, что Маску сейчас нужно.

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Но это при условии, что его самого не посадят к тому времени за биржевые манипуляции. Говорят, что Комиссия по ценным бумагам недавно всерьез принялась за исследование ценовых котировок на бирже при покупке им компании Twitter.