Союз Маска и Трампа: что хочет от скандального кандидата владелец Tesla

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июня 2024, 8:40 Читати українською

Союз Маска и Трампа: что хочет от скандального кандидата владелец Tesla

После того, как суд признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации, его дела по сбору пожертвований забуксовали. Подставить плечо, как сообщают СМИ, готов Илон Маск. О мотиве и особенностях этого союза рассказал Founder & CEO в Investudio Андрей Масло.

После того, как суд признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации, его дела по сбору пожертвований забуксовали.

Деньги на победу

«Этому Маску только и дай что-нибудь в космос запустить — или ракету, или автомобиль, или крипту, или Трампа. Лишь бы хайп поднять и руки на этом нагреть…» — так комментируют американские паблики слухи о том, что Трамп ведет с Маском тайные переговоры, и предложил ему быть советником, когда его изберут на второй президентский срок в ноябре. Но давайте по очереди…

Предвыборная гонка в США уже изрядно финансово истощила оба политических лагеря и их кандидаты теперь активно наматывают круги вокруг американских толстосумов, внимательно выслушивая их видение «как бы, по их мнению, должно было бы выглядеть будущее Соединенных Штатов и мира…»

Вы все уже слышали, как наш Президент на прошлой неделе был сердит на Байдена, когда узнал, что тот, вместо того, чтобы ехать в Швейцарию бороться за мир, решил провести очередное благотворительное мероприятие в компании Джулии Робертс и Джорджа Клуни, которые помогают ему собирать средства на предвыборную кампанию среди звезд Голливуда.

Но речь сегодня не о них, а о другом крыле американского политикума — о республиканцах. Там ситуация не менее драматичная — вчера суд признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной порно актрисе из президентского избирательного фонда в 2016 году…

После таких обвинений, как вы понимаете, донатить на предвыборную кампанию Дональда теперь никто не торопится. А деньги ему сейчас нужны, как воздух, — счета заблокированы, суды, адвокаты, выборы… Он хватается за каждую соломинку и готов на все, чтобы выиграть гонку. В противном случае, конец…

Новые-старые союзники

Говорят, что в последнее время среди тех людей, кто симпатизирует республиканской партии и охотно делится с ее лидерами своим видением будущего, появился Илон Маск. У него дела сейчас тоже «не фонтан» — в связи с большой конкуренцией перспективы у Tesla, мягко говоря, «так себе». Но денег у него достаточно, да и авторитет — и в технологической среде, и среди влиятельных политиков, и среди простых людей.

У Маска и Трампа в прошлом непростые отношения. Илон подал в отставку из двух совещательных органов Белого дома, когда Трамп был у власти, из-за его решения вывести США из Парижского климатического соглашения. Но и с демократами у него отношения тоже не сложились — в 2022 году Маск заявил, что больше не будет голосовать за демократов, назвав их партией «раздора и ненависти». И снова развернулся лицом к республиканцам.

Несмотря на все, у них с Трампом много общего, включая склонность к категорическим высказываниям в социальных сетях. Маск разделяет многие принципы Трампа, критикует нелегальную иммиграцию и утверждает, что Байден пытается привезти в страну новых избирателей, чем подвергает сомнению честность предстоящих выборов в США. Но вернемся к слухам…

Основными темами в диалогах Маска с республиканцами, по информации компетентных источников The Wall Street Journal, были электромобили, космическая отрасль и криптовалюты. Кроме того, Трамп и Маск обсуждали варианты, по которым Илон может занять широкую консультативную роль в случае победы Дональда в ноябре.

Маск в своем Х это, конечно же, отрицает и обвиняет СМИ (Bloomberg, WSJ) в буйной фантазии. Однако американские паблики ему не верят. Одни говорят, что тот решил воспользоваться ситуацией и «купить Трампа по дешевке». Остальные видят в его поведении собственные амбиции на президентское кресло.

Может ли Маск действительно стать будущим президентом США? Конечно же нет — он родился в Южной Африке, поэтому эта дорога для него закрыта навсегда. Однако иметь прямой доступ к формированию политического курса самой влиятельной политической силы и задавать через них траекторию развития цивилизации — именно то, что Маску сейчас нужно.

Читайте также: Индия получает «золотую акцию»: какие страны не смогут без нее обойтись

Но это при условии, что его самого не посадят к тому времени за биржевые манипуляции. Говорят, что Комиссия по ценным бумагам недавно всерьез принялась за исследование ценовых котировок на бирже при покупке им компании Twitter.

Автор:
Масло Андрей
Founder & CEO в Investudio Масло Андрей
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Serge55
Serge55
3 июня 2024, 10:24
#
Зеленському треба сердитися не на Байдена, а на самого себе. Я не давав дозволу Зеленському говорити від мого імені. У нього вже нема повноважень із травня. Чому він не передав повноваження голові Верховної Ради? І чи зареєструвався зеля у Резерв плюс? Де рішення Конституційного Суду?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами