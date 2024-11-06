Зеленский утвердил продолжение военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Соответствующие законопроекты № 12151 и № 12152 возвращены с подписью президента 6 ноября.

Следует отметить, что в Украине уже 13 раз продолжали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Общая мобилизация

Это механизм рекрутинга и пополнения Вооруженных Сил Украины. Под общую мобилизацию подпадают военнообязанные украинцы для выполнения обязанностей по обороне страны от агрессора. Новобранцы должны пройти военную обучение, после чего их перемещают в подразделение для несения службы.

Напомним

Верховная Рада проголосовала за соответствующие законопроекты 29 октября.