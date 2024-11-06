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6 ноября 2024, 11:37 Читати українською

Зеленский утвердил продолжение военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Соответствующие законопроекты № 12151 и № 12152 возвращены с подписью президента 6 ноября.

Следует отметить, что в Украине уже 13 раз продолжали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Общая мобилизация

Это механизм рекрутинга и пополнения Вооруженных Сил Украины. Под общую мобилизацию подпадают военнообязанные украинцы для выполнения обязанностей по обороне страны от агрессора. Новобранцы должны пройти военную обучение, после чего их перемещают в подразделение для несения службы.

Напомним

Верховная Рада проголосовала за соответствующие законопроекты 29 октября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 24

+
+115
milon
milon
6 ноября 2024, 12:14
#
Пофиг, Трамп победил)))))))))))
+
+15
KValera
KValera
6 ноября 2024, 12:35
#
Milon. Завтра война закончится?
+
+129
milon
milon
6 ноября 2024, 12:51
#
Ни завтра конечно, но это конец. Как ты хочешь воевать без оружия и денег?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 13:10
#
Конец чему…
+
+85
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 13:16
#
Бойне без плана и конца.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 14:14
#
И как это будет выглядеть…
Рашисты перестанут убивать украинцев по всей линии фронта
и даже в курской области или они всего-лишь войдут без стрельбы
и сопротивления в Киев, Днепр, Харьков и Одессу и сменят власть
Зеленского на свою пророссийско-карманную, как в ПМР или Осетии…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 15:26
#
Наши перестанут класть народ ради сказочки про 91.
+
0
Три літри
Три літри
6 ноября 2024, 15:06
#
Хіба попередні три роки це заважало Путіну воювати?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 15:25
#
Это мешало закончить это всё ещё в 22 году минимальными потерями в Стамбуле.
+
+15
Sarevok
Sarevok
6 ноября 2024, 13:48
#
Войне до последнего украинца.
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 14:15
#
Назовитесь русским или евреем и вас это не будет касаться…
+
0
potator
potator
6 ноября 2024, 13:31
#
Не забывай чтоб был конец, нужно пушкина вернуть на места и киркорова)))))))))))))))\, без этого для путина что трам , что зеленый , что-то пугало которое кофе в крыму летом 22 пить хотело
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 12:51
#
В середине-конце 25го
+
0
Три літри
Три літри
6 ноября 2024, 15:06
#
Невже Путін підпише капітуляцію?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 15:26
#
Ага, а ещё возьмут в НАТО дадут томагавки и кордони 91го
+
0
Tido oss
Tido oss
6 ноября 2024, 12:59
#
Мясо есть война будет
+
0
gucci
gucci
6 ноября 2024, 13:57
#
Громадянська війна в США через рік-півтора.
+
+115
potator
potator
6 ноября 2024, 14:02
#
У тебя душевно больных в семье не было?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 14:16
#
Там республиканцы получили все — президента, сенат, конгресс и даже Верховный суд. Никакой гражданской войны не будет.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 14:20
#
Будет разгул демократии по Трампу
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
6 ноября 2024, 14:18
#
Протестанська країна вибрала президентом християнина, який під час своєї компанії наголошував, що відстоює ці цінності. В США на відміну від нас є національна ідея (можеш на доларах прочитать) і вони поступово їй слідують. Хто повинен воювати проти кого в цій картині світу? Діти, які придумали культуру відміни і фарбувати волосся в яскраві кольори, проти своїх батьків?)
+
+24
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 14:22
#
Как вариант, нищие американцы против богатых американцев
не зависимо от цвета волос и кожи…
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
6 ноября 2024, 15:35
#
Як це в’яжеться з тим, що бідні робітники та селяни вибрали багатого, якого публічно підтримував ультрабагатий?)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 14:19
#
Gucci

Трамп сказал, что при его правлении войн не будет…

Возможно в администрации Трампа им придумают другое название…
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