Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Зеленский утвердил продолжение военного положения и мобилизации
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Соответствующие законопроекты № 12151 и № 12152 возвращены с подписью президента 6 ноября.
Следует отметить, что в Украине уже 13 раз продолжали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.
Что такое военное положение
Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Общая мобилизация
Это механизм рекрутинга и пополнения Вооруженных Сил Украины. Под общую мобилизацию подпадают военнообязанные украинцы для выполнения обязанностей по обороне страны от агрессора. Новобранцы должны пройти военную обучение, после чего их перемещают в подразделение для несения службы.
Напомним
Верховная Рада проголосовала за соответствующие законопроекты 29 октября.
Комментарии - 24
Рашисты перестанут убивать украинцев по всей линии фронта
и даже в курской области или они всего-лишь войдут без стрельбы
и сопротивления в Киев, Днепр, Харьков и Одессу и сменят власть
Зеленского на свою пророссийско-карманную, как в ПМР или Осетии…
не зависимо от цвета волос и кожи…
Трамп сказал, что при его правлении войн не будет…
Возможно в администрации Трампа им придумают другое название…