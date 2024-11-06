Налоговый комитет предлагает НКЦБФР обеспечить возврат активов клиентам «Фридом Финанс»

Налоговый комитет ВР попросил НЦКПФР рассмотреть возможность принять меры по компании ООО «Фридом Финанс Украина». Об этом сообщил глава налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Что известно

В документе Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предлагают рассмотреть возможность принятия нормативных актов, относящихся к этому юридическому лицу.

Основные положения обращения включают:

Комиссия должна определить порядок обмена информацией с временным руководителем «Фридом Финанс Украина» по депозитарному учету. НКЦБФР, в сотрудничестве с временным руководителем, предлагается разработать порядок возврата клиентам облигаций и средств. Временный управляющий обязан предоставить НКЦБФР копию информационного массива систем депозитарного учета компании для обеспечения прозрачности процесса. Осуществить проверку клиентов компании на предмет их принадлежности к категориям лиц, на которые распространяются санкции, в частности, если они являются гражданами или связаны с рф или республикой беларусь. НКЦБФР по результатам проведенных мероприятий, указанных выше, определяет общую сумму средств клиентов ООО «Фридом Финанс Украина» и средств, подлежащих выплатам. Актом Комиссии как коллегиального органа утверждается общее количество государственных облигаций и сумма, подлежащих возврату инвесторам, а также распределение этих государственных облигаций и средств между инвесторами.

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Напомним

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опровергает ложную, по их мнению, информацию о своем бездействии по делу ООО «Фридом Финанс Украина», которая появилась в СМИ.

Клиенты «Фридом финанс» оценили свой ущерб от бездействия комиссии в 160 млн грн.

В то же время НКЦБФР выдала разрешение клиентам «Фридом финанс Украина» дать согласие на условия реструктуризации 1 октября — после того, как прошел период, когда инвесторы могли получить комиссию за согласие.

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Львовский окружной административный суд принял решение привлечь президента Украины к иску клиента «Фридом финанс» против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Предыстория

Решение о введении санкций в отношении Фридом Финанс Украина СНБО принял 19 октября 2022 года, а вскоре после этого его утвердил Президент. Тогда под санкции попал не только ФФУ, но и почти 1400 юрлиц, среди которых крупные промышленные предприятия, пророссийские медиа и даже связанные с РФ издательства.

Как объясняли в СНБО, санкции вводились в отношении лиц, «не выступивших в защиту человечности и международного права, или определенным образом вовлеченных в агрессивные шаги против Украины». Хотя аргументов по каждым конкретным компаниям тогда не приводилось.

Скорее всего, ограничения по Фридом Финансу вводились из-за связей с россией. Именно в россии компания начинала работу, и этот рынок называли вторым среди важнейших для холдинга. Также основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином россии, хотя незадолго после начала полномасштабной войны сменил паспорт на казахский.

Власти применили к подсанкционным компаниям широкий перечень мер, а именно:

блокировка активов;

полное прекращение торговых сделок;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;

запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

Реагируя на санкции, НКЦБФР приостановила лицензию Фридом Финанс. В то же время проблема возникла из-за того, что ограничения касались не только счетов непосредственно брокера, но и его клиентов.

Их средства и ценные бумаги оказались заблокированными.