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17 октября 2024, 8:49 Читати українською

Маск за три месяца пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $75 млн

Илон Маск, состояние которого оценивается в $244,9 млрд, в третьем квартале пожертвовал комитету America PAC, созданному в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа, $75 млн, сообщил Forbes со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Илон Маск, состояние которого оценивается в $244,9 млрд, в третьем квартале пожертвовал комитету America PAC, созданному в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа, $75 млн, сообщил Forbes со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноОснователь и руководитель Tesla и SpaceX стал практически единственным донором за этот период: в июле пожертвовал America PAC $15 млн, в августе — $30 млн и столько же — в сентябре.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Основатель и руководитель Tesla и SpaceX стал практически единственным донором за этот период: в июле пожертвовал America PAC $15 млн, в августе — $30 млн и столько же — в сентябре.

Из полученных $74 950 020 комитет уже потратил $72 млн, и в октябре на его счету было $4 млн наличными, отмечает Bloomberg.

Читайте: Союз Маска и Трампа: что хочет от скандального кандидата владелец Tesla

Помимо Маска, в число спонсоров — основателей America PAC вошли богатые технологические предприниматели, отмечала The New York Times. Среди них: соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл и основатели криптовалютной биржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы.

America PAC не связан напрямую с предвыборным штабом Трампа. Но оплачивает его операции по привлечению избирателей в колеблющихся штатах, особенно молодых мужчин (для них финансируемая Маском реклама представляет Трампа «американским крутым парнем»), чтобы компенсировать преимущество Камалы Харрис среди женщин-избирателей, отмечает Bloomberg

Кто финансово поддерживает кандидатов в президенты США

По данным Forbes, Трампа финансово поддерживают по меньшей мере 49 миллиардеров. Пока самым щедрым является предприниматель Тимоти Меллон (наследник банкира Эндрю Меллона) с состоянием $14,1 млрд. Он пожертвовал $126 млн.

Харрис, по данным издания, спонсируют более 75 американских миллиардеров. Среди них бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и кинорежиссер Стивен Спилберг (состояние $104,7 млрд и $5,3 млрд соответственно), которые пожертвовали Харрис не менее $1 млн каждый.

Bloomberg подчеркивает, что богатые спонсоры играют решающую роль в поддержке Трампа, который сильно отстает от Харрис по сбору средств.

К примеру, расходы ее предвыборного штаба на рекламу в медиа уже превысили $314 млн по сравнению со $173 млн у Трампа. Тем не менее Трамп пока лидирует в колеблющихся штатах с минимальным отрывом — его преимущество, по данным опросов Real Clear Politics, составляет 0,7%. Суммы, которые придется потратить на предвыборную кампанию, могут иметь решающее значение, отмечает агентство.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
17 октября 2024, 9:03
#
Маск голосує своїми грошима і робить ставку на Трампа, все цілком зрозуміло.
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