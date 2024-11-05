Минфин привлек более 21 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 5 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 21,46 млрд грн, что на 1,7 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 23,16 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

5,01 млрд грн под 15,20% с погашением 29 апреля 2026;

5,15 млрд грн под 13,95% с погашением 28 октября 2026;

5,06 млрд грн под 16,20% с погашением 7 апреля 2027;

5,26 млрд грн под 15,02% с погашением 29 сентября 2027;

977,07 млн. грн. под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 года.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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