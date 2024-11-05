75 гривен за десяток: Цены на яйца выросли на 60%

Удорожание яиц — типичная тенденция на фоне осеннего сокращения предложения. Но на этот раз цены взлетели стремительно — в какой-то момент они прибавили сразу 10 гривен и стоят уже 50−75 грн за десяток. Это началось в октябре, и в конце концов за месяц стоимость яиц выросла на 60%, сообщили NV Бизнес в пресс-службе АТБ.

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Почему растут цены на яйца

«Производители аргументируют это повышением цен на корма, энергоносители и прочее», — говорят в АТБ.

Ценам на яйца характерна выраженная сезонность, ведь на рынке значительную часть занимают домохозяйства, а именно более 50%, объясняет Сергей Карпенко, исполнительный директор ассоциации Союз птицеводов Украины. Увеличение основных производственных затрат, убыточность сектора в весенне-летний период, сезонный фактор — все это вместе толкает цены вверх с наступлением осени, объясняет он.

«Самые дешевые промышленные яйца обычно в весенне-летний период», — говорит Карпенко. Мол, увеличение предложения от хозяйств и условия хранения яиц в жару требуют высокой оборачиваемости продукции в торговле, что заставляет продавцов снижать отпускные цены. С наступлением осенних холодов тенденция меняется на противоположную и их стоимость двигается вверх.

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Руководитель отраслевой ассоциации обращает внимание и на стоимость подорожавших комбикормов.

«Только с начала года фуражная пшеница выросла в цене на 70%, фуражная кукуруза — на 80%, шрот подсолнечный прибавил в цене 60%», — объясняет Карпенко. А еще почти в два раза возросла стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, добавляет эксперт.

Также это касается кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запчастей, упаковочных материалов, которые покупают преимущественно за границей, а значит, за валюту. Увеличились и зарплаты, логистические расходы и дополнительные расходы альтернативных источников энергообеспечения.

Эксперт отмечает, что сезонное сокращение производства касается только частных хозяйств, в осенний период оно сокращается на 30% по сравнению с летними месяцами, а зимой — до 50%. «Промышленное производство остается стабильным», — уверяет Карпенко. Очевидно, осенью отчасти спрос перетекает в этот сегмент.

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Более того, по словам эксперта, объемы производимой в этом сегменте продукции вернулись на довоенный уровень. Ведь в 2022 году россияне уничтожили некоторые предприятия сектора.

«После начала полномасштабного вторжения был потерян ряд мощностей по производству яиц, оцениваемый в 20% от общенационального производства в 2021 году», — отмечает Карпенко. С этого времени производители постепенно восстанавливали и наращивание поголовья кур. «По оценкам ассоциации, промышленное производство яиц достигло уровня среднемесячного производства в 2021 году», — резюмирует руководитель профильной ассоциации.

На формирование цен влияет и спрос конечных потребителей, который также может динамично меняться, отмечает эксперт. Во всяком случае, прогнозировать дальнейшую ценовую динамику на стратегический продукт он не решается.

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Однако, по его наблюдениям, потребительские цены на яйца в сентябре этого года были ниже на 20% прошлогодних в такое же время, а октябрьские цены — на 15% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.