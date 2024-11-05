Украинцы предпочитают бензиновые авто. На втором месте — дизель

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,1% октябрьских продаж новых автомобилей. В октябре 2023 года этот показатель равнялся 45,5%. Об этом пишет «Укравтопром».

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Сегмент авто

Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто — 26,3%, в прошлом году им полагалось 20,4% рынка новых авто. Доля гибридных авто увеличилась с 18,6% до 20,7%. Электромобили охватили 16,6% против 14,8% октября прошлого года. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

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Лидерские позиции по сегментам заняли

Бензиновые авто — Renault Duster;

Дизельные — Renault Duster;

Гибридные — Toyota RAV-4;

Электро — Honda M-NV;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

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