Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,1% октябрьских продаж новых автомобилей. В октябре 2023 года этот показатель равнялся 45,5%. Об этом пишет «Укравтопром».
Украинцы предпочитают бензиновые авто. На втором месте — дизель
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Сегмент авто
Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто — 26,3%, в прошлом году им полагалось 20,4% рынка новых авто. Доля гибридных авто увеличилась с 18,6% до 20,7%. Электромобили охватили 16,6% против 14,8% октября прошлого года. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.
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Лидерские позиции по сегментам заняли
- Бензиновые авто — Renault Duster;
- Дизельные — Renault Duster;
- Гибридные — Toyota RAV-4;
- Электро — Honda M-NV;
- Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Я бы назвал «Украинцы все меньше предпочитают бензиновые авто» :)