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5 ноября 2024, 9:15 Читати українською

Суд в США разрешил Маску разыгрывать по $1 млн среди избирателей

В американском штате Пенсильвания суд разрешил предпринимателю, основателю Tesla и SpaceX Илону Маску продолжить ежедневные розыгрыши по $1 млн среди избирателей в ключевых штатах, сообщил телеканал NBC News.

В американском штате Пенсильвания суд разрешил предпринимателю, основателю Tesla и SpaceX Илону Маску продолжить ежедневные розыгрыши по $1 млн среди избирателей в ключевых штатах, сообщил телеканал NBC News.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноСуд принял решение за день до начала голосования, таким образом, у Комитета политических действий (PAC) Маска оставались еще одни сутки на такой розыгрыш.
Фото: nbcnews

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Суд принял решение за день до начала голосования, таким образом, у Комитета политических действий (PAC) Маска оставались еще одни сутки на такой розыгрыш.

Ранее окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер потребовал от суда запретить лотерею Маска. С 19 октября бизнесмен ежедневно передает по $1 млн избирателям, подписавшим его петицию за свободу слова и право на оружие.

Читайте: Маск пообещал разыгрывать по $1 млн среди сторонников Трампа за подпись петиции

PAC пообещал некоторым подписавшимся миллионы долларов, а также выплаты по $47 и $100 всем остальным зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов, которые поставят подписи под петицией.

Краснер настаивал, что подобные розыгрыши незаконны. Однако адвокат комитета Крис Гобер заявил, что мероприятие не является лотереей, поскольку победителей определяют не случайным образом.

Он пояснил, что PAC выбирает победителей из числа лиц, которые фактически выступают в качестве спикеров, на этом они «зарабатывают» $1 млн.

Краснер, вызванный в суд как свидетель, утверждал, что розыгрыш на самом деле представляет собой сбор данных, получение личной информации избирателей в обмен на обещание приза. Прокуратура сочла происходящее «незаконной лотерейной схемой», нарушением практики добросовестной торговли и прав потребителей.

Читайте: Маск за три месяца пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $75 млн

Предыстория

Маск анонсировал розыгрыши в конце октября, за две недели до выборов. В начале ноября Комитет объявил, что разослал 187 тыс. чеков за направление петиций, каждый день организация называла имя нового победителя.

По The New York Times, Маск вложил в суперкомитет около $120 млн. Там работают примерно 2,5 тыс. агитаторов, в основном они действуют в сельской местности и стараются обходить по 150 домов в день. В общей сложности они прошли несколько миллионов домов. При этом Маску приходилось менять команды PAC в разных штатах из-за неэффективности.

Агитаторы регистрируют избирателей в пользу Трампа в колеблющихся штатах (цель PAC: 800 тыс. — 1 млн человек). Сборщики подписей работают по найму на другие компании, с которыми сотрудничает PAC, и получают $20−30 в час либо по $2 «за каждую дверь», писало издание. Некоторые из них сообщили газете об удвоении расценок в последнее время.

Маск публично заявлял о поддержке Трампа и выступал на его предвыборных митингах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+7
gucci
gucci
5 ноября 2024, 9:50
#
Якщо трамп виграє, то буде імєть всіх, якщо програє, то всі будуть імєть трампа. А поки я бачу як імєют американський закон.
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0
bovn
bovn
5 ноября 2024, 11:20
#
Клоунада, завуалированый подкуп людей, аля наша гречка, куда катиться американская демократия 🙄
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+15
Moonlighter
Moonlighter
5 ноября 2024, 11:56
#
Клоунада? Камала Харрис обещает предоставить 1 млн невозвратных займов на сумму до $20 000 чернокожим предпринимателям, желающим открыть свое дело. Это не подкуп на 20 миллиардов, еще и за счет государственных денег? Маск хотя бы свои деньги раздает.
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0
Riojas
Riojas
5 ноября 2024, 12:14
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Вот это прекрасно конечно. Я представляю пожар, если бы Маск раздавал (свои, как вы правильно заметили) деньги только белым избирателям))
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
5 ноября 2024, 13:41
#
Не, ну продать свой голос за кг гречки и за 1 000 000 $ - это все-таки две большие разницы… 😊😉😂😂😂
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