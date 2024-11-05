Суд в США разрешил Маску разыгрывать по $1 млн среди избирателей

Суд принял решение за день до начала голосования, таким образом, у Комитета политических действий (PAC) Маска оставались еще одни сутки на такой розыгрыш.

Ранее окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер потребовал от суда запретить лотерею Маска. С 19 октября бизнесмен ежедневно передает по $1 млн избирателям, подписавшим его петицию за свободу слова и право на оружие.

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PAC пообещал некоторым подписавшимся миллионы долларов, а также выплаты по $47 и $100 всем остальным зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов, которые поставят подписи под петицией.

Краснер настаивал, что подобные розыгрыши незаконны. Однако адвокат комитета Крис Гобер заявил, что мероприятие не является лотереей, поскольку победителей определяют не случайным образом.

Он пояснил, что PAC выбирает победителей из числа лиц, которые фактически выступают в качестве спикеров, на этом они «зарабатывают» $1 млн.

Краснер, вызванный в суд как свидетель, утверждал, что розыгрыш на самом деле представляет собой сбор данных, получение личной информации избирателей в обмен на обещание приза. Прокуратура сочла происходящее «незаконной лотерейной схемой», нарушением практики добросовестной торговли и прав потребителей.

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Предыстория

Маск анонсировал розыгрыши в конце октября, за две недели до выборов. В начале ноября Комитет объявил, что разослал 187 тыс. чеков за направление петиций, каждый день организация называла имя нового победителя.

По The New York Times, Маск вложил в суперкомитет около $120 млн. Там работают примерно 2,5 тыс. агитаторов, в основном они действуют в сельской местности и стараются обходить по 150 домов в день. В общей сложности они прошли несколько миллионов домов. При этом Маску приходилось менять команды PAC в разных штатах из-за неэффективности.

Агитаторы регистрируют избирателей в пользу Трампа в колеблющихся штатах (цель PAC: 800 тыс. — 1 млн человек). Сборщики подписей работают по найму на другие компании, с которыми сотрудничает PAC, и получают $20−30 в час либо по $2 «за каждую дверь», писало издание. Некоторые из них сообщили газете об удвоении расценок в последнее время.

Маск публично заявлял о поддержке Трампа и выступал на его предвыборных митингах.