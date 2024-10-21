Илон Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Reuters. Для этого он просит подписать его петицию в поддержку Конституции, чек будет разыгрываться среди подписавшихся.
Маск пообещал разыгрывать по $1 млн среди сторонников Трампа за подпись петиции
Что известно
Первый чек получил американец Джон Дреер, который принимал участие в мероприятии республиканцев. «Кстати, Джон понятия не имел. Так что, в любом случае, пожалуйста», — сказал Маск, вручая чек.
Петиция, которую Маск просит подписать людей, гласит: «Первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписавшись ниже, я подтверждаю свою поддержку первой и второй поправок».
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Reuters отмечает, что эти выплаты — последний пример того, как Маск использует свое состояние с целью повлиять на «напряженную президентскую гонку» между Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис.
Маск основал комитет America PAC в поддержку Трампа, организация помогает объединить и зарегистрировать избирателей в ключевых штатах.
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Напомним
По данным Forbes, Трампа финансово поддерживают по меньшей мере 49 миллиардеров. Пока самым щедрым является предприниматель Тимоти Меллон (наследник банкира Эндрю Меллона) с состоянием $14,1 млрд. Он пожертвовал $126 млн.
Харрис, по данным издания, спонсируют более 75 американских миллиардеров. Среди них бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и кинорежиссер Стивен Спилберг (состояние $104,7 млрд и $5,3 млрд соответственно), которые пожертвовали Харрис не менее $1 млн каждый.
Bloomberg подчеркивает, что богатые спонсоры играют решающую роль в поддержке Трампа, который сильно отстает от Харрис по сбору средств.
К примеру, расходы ее предвыборного штаба на рекламу в медиа уже превысили $314 млн по сравнению со $173 млн у Трампа. Тем не менее Трамп пока лидирует в колеблющихся штатах с минимальным отрывом — его преимущество, по данным опросов Real Clear Politics, составляет 0,7%. Суммы, которые придется потратить на предвыборную кампанию, могут иметь решающее значение, отмечает агентство.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Комментарии - 3
Вся ця діяльність розрахована про прошарок так званих «реднеків» — селян по-нашому. Це досить велика, але повністю бесперспективна категорія населення, яка мало змінілася з часів «сквоттерів».
Реднеки дуже прихильно ставляться до заяв про «Make America great again» та переймаються тими поправками. При тому, що в кожному штаті все одно закони про зброю свої і що дозволено в Техасі, неможливо в Каліфорнії, наприклад.
P.S.: Вже витратив подумки виграний мільйон?