Маск пообещал разыгрывать по $1 млн среди сторонников Трампа за подпись петиции

Напомним

По данным Forbes, Трампа финансово поддерживают по меньшей мере 49 миллиардеров. Пока самым щедрым является предприниматель Тимоти Меллон (наследник банкира Эндрю Меллона) с состоянием $14,1 млрд. Он пожертвовал $126 млн.

Харрис, по данным издания, спонсируют более 75 американских миллиардеров. Среди них бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и кинорежиссер Стивен Спилберг (состояние $104,7 млрд и $5,3 млрд соответственно), которые пожертвовали Харрис не менее $1 млн каждый.

Bloomberg подчеркивает, что богатые спонсоры играют решающую роль в поддержке Трампа, который сильно отстает от Харрис по сбору средств.

К примеру, расходы ее предвыборного штаба на рекламу в медиа уже превысили $314 млн по сравнению со $173 млн у Трампа. Тем не менее Трамп пока лидирует в колеблющихся штатах с минимальным отрывом — его преимущество, по данным опросов Real Clear Politics, составляет 0,7%. Суммы, которые придется потратить на предвыборную кампанию, могут иметь решающее значение, отмечает агентство.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.