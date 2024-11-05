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5 ноября 2024, 8:31 Читати українською

Минфин вернул на аукционы бенчмарк-ОВГЗ и добавил два новых выпуска военных облигаций

Министерство финансов на аукционах 5 и 12 ноября, после трехнедельного перерыва, предложит к покупке бенчмарк-облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением 28 октября 2026 года и 29 сентября 2027 года, которыми банки могут формировать обязательные резервы, традиционно ограничив предложение 5 млрд грн на каждом из аукционов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Министерство финансов на аукционах 5 и 12 ноября, после трехнедельного перерыва, предложит к покупке бенчмарк-облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением 28 октября 2026 года и 29 сентября 2027 года, которыми банки могут формировать обязательные резервы, традиционно ограничив предложение 5 млрд грн на каждом из аукционов.
Фото: depositphotos

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Новые выпуски ОВГЗ

Согласно опубликованному на сайте министерства графику, покупатели могут также приобрести два новых выпуска военных облигаций — с погашением 29 апреля 2026 года и 7 апреля 2027 года, а также самый длинный выпуск бумаг с погашением 9 февраля 2028 года, который предлагали на всех последних аукционах с наименьшим успехом.

Во всех случаях объем предложения также составляет по 5 млрд. грн.

Читайте: Минфин привлек более 23 миллиардов от продажи облигаций

В то же время, как следует из графика, на двух последних аукционах месяца 19 и 26 ноября Минфин снова намерен воздержаться от предложения бенчмарк-ОВГЗ.

Кроме того, в ноябре министерство дважды — 12 и 19 ноября — выставит на аукционы новый выпуск годовых долларовых бумаг.

Ставки размещения ОВГЗ

Ставки размещения ОВГЗ остались на прежнем уровне: 12 мес. — 14,65%, 19 мес. — 15,25%, 31 мес. — 16,25% и 40 мес. — 16,8 мес. по гривневым бумагам и 4,62% по годовым долларовым.

Читайте: Украина приближается к предельным возможностям на рынке ОВГЗ

Бенчмарк-ОВГЗ на последних аукционах 8 октября пользовались повышенным спросом, превышавшим предложение в среднем в шесть раз, что позволило Минфину опустить ставки по ним: по бумагам с погашением 28 октября 2026 года — до 15,1% и по бумагам с погашением 29 сентября 2027 года — до 16,1% годовых.

Источник: Минфин
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