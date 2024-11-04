Украинцы смогут получить тысячу от Зеленского через Укрпочту

Украинцы, не имеющие доступа к «Дии», смогут получить тысячу от Зеленского через отделение «Укрпочты». Об этом рассказала пресс-служба Минэкономики журналисту УНН.

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«В настоящее время также разрабатывается механизм получения средств поддержки через отделения Укрпочты — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к Дии. Эти средства не будут облагаться налогом», — сообщили в ведомстве.

Предполагается, что механизм программы Поддержка будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране.

«Мы не можем предусмотреть, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение будут только те граждане, которые выехали за границу», — рассказали в Минэкономики.