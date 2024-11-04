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4 ноября 2024, 19:35 Читати українською

Украинцы смогут получить тысячу от Зеленского через Укрпочту

Украинцы, не имеющие доступа к «Дии», смогут получить тысячу от Зеленского через отделение «Укрпочты». Об этом рассказала пресс-служба Минэкономики журналисту УНН.

Украинцы, не имеющие доступа к «Дии», смогут получить тысячу от Зеленского через отделение «Укрпочты».

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«В настоящее время также разрабатывается механизм получения средств поддержки через отделения Укрпочты — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к Дии. Эти средства не будут облагаться налогом», — сообщили в ведомстве.

Предполагается, что механизм программы Поддержка будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране.

«Мы не можем предусмотреть, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение будут только те граждане, которые выехали за границу», — рассказали в Минэкономики.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 ноября 2024, 20:15
#
Капец , сначала я перечислю налоги , а затем их раздадут вместо армии на всех … и в теории я тоже мог бы взять аж 0,01% … интересная у нас страна .
+
+30
bonv
bonv
4 ноября 2024, 20:32
#
А смартфони всім пенсіонерам коли роздадуть? А зарплати вчителям у 4 тис баксів?
Популісти недороблені.
+
0
Три літри
Три літри
4 ноября 2024, 21:02
#
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