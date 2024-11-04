В тройку бестселлеров октября попал электромобиль. Какие авто покупали украинцы

В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster. Об этом пишет «Укравтопром».

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Популярные авто среди украинцев

Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4. А «бронзу» месяца получил электромобиль Honda M-NV.

ТОП-10 новых легковушек октября

Renault Duster — 749 ед.;

Toyota RAV-4 — 269 ед.;

Honda M-NV — 188 ед.;

VW Touareg — 162 ед.;

Peugeot Landtrek — 150 ед.;

Hyundai Tucson — 127 ед.;

Suzuki SX4 — 122 ед.;

Skoda Octavia — 110 ед.;

Mazda CX5 — 108 ед.;

KIA Sportage — 103 ед.

Читайте: Рынок новых авто показал незначительный рост в октябре

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями