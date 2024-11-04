В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster. Об этом пишет «Укравтопром».
В тройку бестселлеров октября попал электромобиль. Какие авто покупали украинцы
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Популярные авто среди украинцев
Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4. А «бронзу» месяца получил электромобиль Honda M-NV.
ТОП-10 новых легковушек октября
Renault Duster — 749 ед.;
- Toyota RAV-4 — 269 ед.;
- Honda M-NV — 188 ед.;
- VW Touareg — 162 ед.;
- Peugeot Landtrek — 150 ед.;
- Hyundai Tucson — 127 ед.;
- Suzuki SX4 — 122 ед.;
- Skoda Octavia — 110 ед.;
- Mazda CX5 — 108 ед.;
- KIA Sportage — 103 ед.
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Источник: Минфин
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