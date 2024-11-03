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3 ноября 2024, 14:45 Читати українською

россия заняла второе место в мире по размеру реальной процентной ставки

Повышение ключевой ставки до 21% вывело россию на второе место в мире по размеру реальной (за вычетом инфляции) процентной ставки. При такой ключевой ставке и годовой инфляции 8,6% реальная ставка в россии составляет 11,4%. Об этом пишет The Moscow Times.

Повышение ключевой ставки до 21% вывело россию на второе место в мире по размеру реальной (за вычетом инфляции) процентной ставки.

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Впереди россии только Венесуэла

Увеличив в конце октября ставку на два процентных пункта, российский ЦБ оставил позади центробанки Мозамбика, Либерии и Пакистана; впереди остается только Венесуэла с реальной ставкой 26,6% (ставка 59,3%, инфляция 25,75%), следует из данных Trading Economics о ставках и инфляции в разных странах.

В Турции номинальная ставка 50%, но и инфляция 49%, а в Аргентине и Зимбабве — 35% при инфляции 209% и 57,5%, соответственно. То есть в двух последних странах номинальная ставка ниже, но реальные ставки отрицательные.

Это распространенное явление: одни страны пытаются такие образом стимулировать экономику, другие не готовы пойти на жесткие меры для обуздания роста цен.

Япония, США, Англия

Ставка Банка Японии всего 0,25% при инфляции 2,5%. А в Эфиопии ставка всего 7% при инфляции 17,5%. В Мозамбике ставка 13,5% при инфляции 2,45%, а в Шри Ланке — 8,25% при дефляции (-0,8%) — реальные ставки в них 10,8% и 9,1%, соответственно.

В США и Англии при ставках 5% инфляция составляет 2,4% и 1,7%, а реальные ставки, соответственно, 2,5% и 3,2%. Инфляция в обеих странах уже близка к цели, и ожидается дальнейшее снижение номинальных ставок.

Источник: Минфин
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