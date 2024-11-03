Германия провалила программу трудоустройства украинских беженцев

Федеральное контрольно-ревизионное управление Германии (BRH) опубликовало отчет, в котором утверждается, что правительственная программа по упрощенному трудоустройству украинцев Job-Turbo не дала результатов. Об этом пишет Bild.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Программа рассчитывала охватить не менее 400 000 украинцев в Германии, которым после интеграционных курсов должны были предоставить предложение о трудоустройстве.

Аудит BRH показал, что в 2023 году только 20% прошедших интеграционные курсы получили предложение о трудоустройстве от центров занятости, и ни один украинец так и не получил работу. В 2024 году предложение получили 40% после окончания курсов, из них трудоустроилось менее 1%.