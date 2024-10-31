НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста реального ВВП на 2024 и 2025 годы по сравнению с июльским прогнозом. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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По итогам 2024 года прогноз регулятора увеличил прогноз роста ВВП Украины с 3,7% до 4%. По итогам 2025 года — с 4,1% до 4,3%.

В то же время, в 2026 году прогноз реального ВВП по итогам года уменьшился — с 4,8% до 4,6%.

Прогноз по номинальному ВВП улучшился на 2024−2026 годы. Ожидается, что номинальный ВВП Украины:

в 2024 году составит 7,6 трлн грн,

в 2025 году — 8,7 трлн грн,

в 2026 году — 9,7 трлн грн.

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По словам Пышного, рост экономики продолжается, хотя и остается ограниченным из-за влияния войны.

Волны атак россии на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватку трудовых ресурсов тормозили восстановление экономики, однако реальный ВВП в дальнейшем рос — как во втором, так и в третьем кварталах 2024 года.

Причем меньше, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько более высокие урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году — до 4%.

«Значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики — на 4,3−4,6% в 2025—2026 годах», — заявил глава НБУ.

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