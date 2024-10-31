Верховная Рада приняла выводы и предложения к законопроекту «О государственном бюджете Украины на 2025 год», таким образом, проект закона считается принятым в первом чтении. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада приняла Бюджет-2025 в первом чтении
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Соответствующее постановление № 12000/П на заседании поддержали 247 народных депутатов.
«Приняли в целом бюджетные выводы. Никакой правки кроме правки по зарплатам прокуроров не изменили», — уточнил Железняк.
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Напомним
30 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению Проекта Бюджета на 2025 год в первом чтении. В частности, при рассмотрении правок в бюджет была отменена правка № 155, которая предусматривала повышение зарплат прокурорам.
Источник: Минфин
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